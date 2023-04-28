В Бишкеке прошел форум "Возможности IT для девушек Центральной Азии"

В Бишкеке состоялся второй международный форум "Возможности информационных технологий для девушек Центральной Азии". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, на форуме выступили заместитель Министра цифрового развития Индира Шаршенова, местные и международные эксперты, успешные женщины в сфере информационных технологий, которые поделятся своим опытом. Спикеры коснулись актуальных тем, таких как запуск спутников в космос, освоение искусственного интеллекта, востребованные профессии современного мира и их будущее, использование социальных сетей с пользой, важность обеспечения безопасности в интернет-пространстве для себя и близких, а также значимость финансовой грамотности в современном мире и многое другое.

Форум приурочен ко Дню "Девушки в информационно-коммуникационных технологиях", который отмечается в 195 странах мира.