Деньги,выделенные Баткенской мэрией ребцентру, остаются в местном бюджете

Сотрудниками Баткенского представительства Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток проведено превентивное посещение Детского дневного реабилитационного центра "Нур" в городе Баткен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе посещения выявлено, что в данном учреждении не предоставляются медицинские услуги и реабилитация, а условия и нормы содержания детей не соответствуют стандартам. В частности:

в штате центра не предусмотрена медсестра;

здание учреждения маленькое, тесное и в нем нет условий для реабилитации детей;

нет столовой, где дети могли бы поесть;

нет продуктового склада для хранения продуктов, в связи с чем нарушаются правила их хранения;

несоответствие норм питания детей с ограниченными возможностями здоровья: в учреждении предусмотрено 1-разовое горячее питание и полдник.

Кроме того, на основании постановления Пправительства Кыргызской Республики от 15 января 2008 года №7 "О денежных нормативах на питание в социальных учреждениях" был издан приказ руководства Центра М.Мамажановой по распоряжению мэрии г.Баткен "О рассмотрении 60 сомов на основании пункта-2 нормы расчета питания детей в интернатах общего типа (кроме санатория)". Насколько этот приказ является законным – будет устанавливаться, т.к. дети с ограничением возможности здоровья питаются 1 раз в день: только одно горячее блюдо, без первого и второго. В меню также имеется чай с сахаром, хлеб со сливочном маслом, вареное яйцо и второе блюдо с крупами и макаронами – никаких фруктов и молочных продуктов для обеспечения качественного достаточного питания детей не предусмотрено.

По словам директора Центра "Нур", питание часто предоставляется спонсорами, в благотворительных целях, при этом деньги, выделенные Баткенской мэрией на питание в этом центре, остаются в местном муниципальном бюджете.

По итогам проверки составлен соответствующий акт, который передан с сопроводительным письмом в Баткенскую областную прокуратуру.

Справочно: Детский дневной реабилитационный центр "Нур" является муниципальным учреждением по уходу и реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями и особыми потребностями в возрасте от 3 до 18 лет, а также из малообеспеченных семей. Согласно уставу учреждения, Центр действует на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции и законов Кыргызской Республики.