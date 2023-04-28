Бакыт Торобаев ознакомился с ходом строительства малой ГЭС в Ыссык-Ате

Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев ознакомился с ходом строительства малой ГЭС на реке Ысык-Ата в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы в сфере развития ВИЭ, в том числе имеющиеся проблемные вопросы получения необходимых разрешительных документов для строительства малых ГЭС.

"Межведомственная рабочая группа по развитию возобновляемых источников энергии специально провела выездное заседание, чтобы ознакомиться с ходом строительства малой ГЭС и проинспектировать взаимодействие инвесторов и государственных структур при реализации проектов по строительству малых ГЭС. Как рассказали инвесторы, нередко они сталкиваются с затягиванием процессов получения разрешительных документов от государственных и местных органов власти. В ближайшее время будет разработано положение, регламентирующее порядок работы "единого окна" для работы с инвесторами", - сказал Бакыт Торобаев.

По итогам встречи дан ряд поручений.

При реализации инвестиционного проекта в определенных сферах, в частности в сфере энергетики, предусмотрено освобождение от уплаты таможенных пошлин.

Данная льгота предоставляется в отношении сырья и материалов, если они не производятся (либо производятся в малом количестве) в странах ЕАЭС или не соответствуют техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта.

Справочно: Строительство малой ГЭС на реке Ысык-Ата компании "Сапат-Электро.КТ" завершится в 2023 году, ее мощность составит 2 МВт.