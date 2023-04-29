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В Бишкеке продолжают строить 11-километровый канализационный коллектор

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- Назгуль Абдыразакова
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Руководство мэрии города Бишкек и представители международных организаций-доноров ознакомились с ходом строительства нового канализационного коллектора. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в КР Оливье Бангертер, региональный руководитель ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова.

На сегодняшний день строительные работы проводятся вдоль всего маршрута канализационного коллектора, поделённого на 6 участков, начиная от очистных сооружений в селе Пригородное до улиц Ахунбаева-Бакаева.

Строительство ведется опережающими темпами: это – земляные работы по прокладке траншей, подготовка основания для укладки трубопровода, строительство фундамента и канализационных камер, строительство и реконструкция приемных камер на очистных сооружениях и т.д. Понимая, необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию коллектора, подрядные строительные организации работают поэтапно без выходных, а на более загруженых участках – в ночную смену.

На начало апреля из запроектированных 11 км уже проложено 8,3 км. По плану строительство нового канализационного коллектора должно быть завершено в октябре этого года.

Канализационный коллектор – это сложное техническое сооружение и первый такого рода масштабный проект в столице за годы независимости. С его помощью к канализационным сетям будут подключены социальные объекты, частные и многоквартирные дома южной и западной части города. Кроме того, вся верхняя зона будет канализована, что позволит сохранить от загрязнения грунтовые воды. В перспективе – подключение новых районов города к канализационным сетям.

Справка: Общая протяжённость строящегося канализационного коллектора - 11 км. Его мощность по пропуску сточных вод составит 100 тысяч кубометров в сутки. При его прокладке используются железобетонные трубы диаметром от 0,6 до 2 метров. Срок службы коллектора – более 70 лет.

Проект финансируется Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Правительством Швейцарии. Под проект выделено 8 млн евро, из них 3,5 млн евро – кредит, 4,5 млн евро – грант.


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URL: https://www.vb.kg/429202
Теги:
вода, строительство, Швейцария, Бишкек, ЕБРР
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