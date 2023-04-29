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В Бишкеке эксперты рассказали о преимуществах сортировочного завода

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице состоялась пресс-конференция на тему: "Строительство мусороперерабатывающего завода". Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, участники конференции – владелец и глава компании HDT Impex Ярослав Вебр, председатель инвестиционного фонда Fendi Capital Камила Данишова, юрист ReGreen Asia, автор закона о мусоре в Словакии Мариан Бошанский, Почетный консул Чехии в Кыргызстане Марат Джаанбаев и директор Агентства развития города Бишкек Молдокулов Курманбек рассказали журналистам о проекте "Реформирование системы управления ТКО" (I этап).

Строительство сортировочного завода и линии биокомпостирования позволят перерабатывать до 80% входящих твердых коммунальных отходов (ТКО). В заводе предполагается создание приемного отделения и отделения сортировки.

На втором этапе будет создан ЭкоТехноПарк с глубокой переработкой ТКО. В планах создать специализированные линии по:

- переработке RDF (сухое топливо из отходов);

- производству полимеро-песчанных изделий;

- гранулированию пластика;

- переработке использованных шин.

В процессе реализации проекта планируется оценка экологического эффекта через расчет углеродных единиц (выброс СО2 на существующем полигоне минус выброс СО2 на новом полигоне).

Разница выброса СО2 пересчитывается в углеродные единицы. И далее по существующей методике каждая тонна не выброшенного СО2 конвертируется в денежный эквивалент.

Под этот эквивалент предприятие выпускает специальные облигации (SLB-облигации), привязанные к конкретному результату. Например, прекращение захоронения на полигоне полимерных пленок и переработка их во вторичный продукт.

Облигации размещаются на одной из европейских бирж и сопровождаются отчетом о достигнутых результатах


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URL: https://www.vb.kg/429203
Теги:
мусор, строительство, экология, Бишкек
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