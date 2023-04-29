Погода
$ 87.45 - 87.93
€ 96.57 - 97.58

В столичном жилом массиве "Көлмө" возобновили ремонт улицы Мыскал

92  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Со стороны муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" возобновлены строительные работы по улице Мыскал от улицы Мидин до бульвара Молодая Гвардия в жилом массиве "Көлмө". Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, при благоприятных погодных условиях, производственные работы на проезжей части будут завершены в течение двух дней. Далее продолжим обустраивать тротуары и строить мост.

Общая протяжённость отрезка – 1 600 погонных метров. С двух сторон дорога будет оснащена тротуарами и ирригационной системой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429204
Теги:
Бишкек, ремонт дорог, жилмассив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  