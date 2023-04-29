В столичном жилом массиве "Көлмө" возобновили ремонт улицы Мыскал

Со стороны муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" возобновлены строительные работы по улице Мыскал от улицы Мидин до бульвара Молодая Гвардия в жилом массиве "Көлмө". Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, при благоприятных погодных условиях, производственные работы на проезжей части будут завершены в течение двух дней. Далее продолжим обустраивать тротуары и строить мост.

Общая протяжённость отрезка – 1 600 погонных метров. С двух сторон дорога будет оснащена тротуарами и ирригационной системой.