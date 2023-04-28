Бишкекчане могут отслежить за движением автобусов через приложение

Муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" мэрии города Бишкек, совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек и ОсОО "Эко пассажирские перевозки" проведена работа по дополнительному выводу общественного транспорта в мобильное приложение "Мой город" и на портал мэрии города Бишкек:

Теперь в разделе "Автобус", горожане и гости столицы помимо имеющихся автобусов, дополнительно могут получить сведения по передвижению общественного транспорта по № 2, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 34, 41, 46, 360.

Для того чтобы воспользоваться дополнительной функцией, необходимо обновить приложение или скачать его для новых пользователей по ссылке в Play Market:

Для iOS в App Store по ссылке:

Помимо мобильного приложения, на портале e-meria.kg по ссылке, в разделе "Общественный транспорт", также можно проследить за местонахождением общественного транспорта выбрав нужный маршрут (автобусы, троллейбусы, микроавтобусы).