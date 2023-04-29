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Марш-бросок в Бишкеке прошел под знаменем Победы

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке курсанты военного института и школьники провели марш-бросок, просвященный Дню Победы. Первыми на старт вышли курсанты и офицеры военного института, а затем и старшеклассники школы № 49.

В этом есть даже своя символичность, ведь 40-я отдельная стрелковая бригада в основном была собрана из курсантов военных училищ Алматы, Ташкента и Бишкека. Туда же вошли недавние выпускники школ.

Сегодня на подходе к военному институту в районе "Фрунзе-1" была слышна музыка военных лет, как может быть когда-то на спортивных мероприятиях 40-х годов. У входа был оборудован старт и финиш. Местные дошкольники с нетерпением ожидали старта, и носилась ватагами вокруг - уж очень им хотелось быть в центре этого яркого события. Еще до начала марш-броска, пока все участники проходили осмотр у медиков, курсанты рассказывали журналистам о значении атрибутики для каждого подразделения.

- У каждого курса свой флаг, вот видите написано первый курс, а это флаг четвертого курса, а вот и флаг училища и знамя Победы, - пояснил один из первокурсников.

На вопросы кто из их дедов или прадедов был участником войны взметнулось сразу несколько рук. А первым шагнул отвечать курсант Арген Жолдошбеков, который рассказал, что у него два деда воевали.

"Один потерял правую ногу - наступил на мину, второй лишился ноги во время сильного обстрела. Уважение к истории, армии и победителям фашизма, а также желание Родину защищать - прежде всего от них. Потому и сам выбрал профессию военного", - сказал он.

Начальник военного института Вооруженных Сил КР имени Героя Советского Союза Калейнура Усенбекова Канагат Уразбеков перед стартом напомнил ребятам о том, что марш-броски важны для сплачивания воинского коллектива и прежде всего для воинской подготовки.

"Панфилову приходилось применять особую тактику - перебрасывать подразделения с одного участка на другой. И иногда такие перемещения совершались марш-бросками либо на машинах. А у противника складывалось впечатление, что перед ними несметная стена бойцов -защитников Москвы. Поэтому на марш-броске не отставать, не вырываться вперед, а двигаться так, чтобы участники чувствовали локоть друг друга", - пояснил он.

Старт марш-броску был дан по военному - выстрелом. Курсанты и школьники рванули из стартовой арки на трассу. Километр, второй, третий... И если в самом начале движения видно было, как бегущие искали темп движения, как-то приноравливались друг к другу, то в какой-то момент у строя появилось общее дыхание и общий ритм.

В самом начале колоны двигалась машина Военной автоинспекции, по трассе дежурство несли сотрудники ВАИ, ГАИ и курсанты, которые обеспечивали безопасное движение участникам марш-броска. Целая группа для этого бежала наравне с участниками марш-броска, а самый опытный возглавлял колонну. И делали они это безупречно.

Участники могут смело говорить, что марш-бросок прошел под Знаменем Победы, так как в самом начале строя несли флаги Победы и Кыргызстана, а рядышком флаги военного института.

На финише школьникам были вручены грамоты за активное участие в марш-броске, и завершилось мероприятие общим фотографированием на фоне эпической картины из эпоса Манас.

Напоминаем, Минобороны КР проводит в воинских частях по всей стране марш-броски, посвященные Дню Победы.

Военнослужащие Кыргызской Республики совместно с ветеранами Вооруженных Сил, курсантами военно-спортивных клубов, патриотических движений, и всех потомков воинов ВОВ могут принять участие в военно-спортивном мероприятии.

Первыми 28 апреля на старт вышли курсанты военного института имени Героя Советского Союза Калейнура Усенбекова.

Инициатива проведения таких марш-бросков была отработана в январе 2023 года Министерством обороны КР и Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш":

"Как известно, военнослужащие Минобороны раз в месяц выходят на марш-бросок с полной выкладкой, независимо от погоды и времени года. Это один из видов военной подготовки, который применяется для слаживания воинского коллектива, понимая каждым военнослужащим своей ответственности за работу в команде, которые важны в экстремальных боевых условиях.

А тематические марш-броски помогают выказать уважение, в частности к героям Великой Отечественной войны, рассказать о героических страницах, о вкладе Кыргызстана в Победу! Накануне старта проводится митинг, на котором рассказывается о героях, о воинских частях, которые формировались в Киргизской ССР, о вкладе труженников тыла в Победы на фронтах.

В дни празднования 80-летия Победы в Сталинградской Битве в январе этого года мы провели марш бросок, и посвятили его защитникам Сталинграда, а также воинам 98 и 99-й отдельных стрелковых бригад, которые совершили 350 км марша, чтобы занять свой рубеж и не пропустить танки Манштейна. Только в первый день 14 января 1943 г у одной деревни погибло 1400 человек. И до сих пор неизвестно, где похоронены многие воины этой бригады.- наши земляки. И на марш-бросок пришли ветеранские организации, банкиры, учителя, тренеры спортивных секций привели своих воспитанников. То есть наша инициатива нашла отклик в сердцах людей. Надеемся, что и марш-бросок "Победа!" поддержат наши сограждане", - пояснил начальник управления воспитательной работы Министерства обороны КР, полковник Бакыт Джапаров

Напомним, все желающие могут принять участие в марш-броске, или организовать его по месту проживания. Напишите свой плакат "Марш бросок "Победа!" и пробегите свои 5 км в родном селе или городе. Либо можно провести эстафету Памяти - от памятника к памятнику.

Телефоны для справок: 0554763085, 0500-543215


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URL: https://www.vb.kg/429212
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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