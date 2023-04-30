Механизмы сотрудничества между Китаем и странами ЦА укрепляются

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в 4-й встрече министров иностранных дел формата "Китай - Центральная Азия", которая состоялась в китайском Сиане.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем, поддержания стабильности и безопасности в регионе и устойчивого социально-экономического развития. Стороны отметили важность создания механизмов и платформ по конкретным ключевым направлениям сотрудничества, представляющим общий интерес.

Приоритетными направлениями взаимодействия определены такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, зеленая и цифровая экономика, высокие технологии. Кроме того, обсуждены вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия в контексте расширения обменов в области образования, туризма, науки и техники, а также укрепления сотрудничества между регионами стран Центральной Азии и Китая.

Министры отметили важность совместной работы в таможенной, санитарно-карантинной сферах. А также по упрощению процедур взаимной торговли, расширению электронной коммерции и продвижению инициативы "Один пояс - один путь" для достижения новых практических целей.

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов содержательной части предстоящего в мае этого года первого саммита "Китай-Центральная Азия".

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и сотрудничества в рамках ООН и ШОС.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в своем выступлении обозначил, что формат сотрудничества "Китай-Центральная Азия" должен быть нацелен на укрепление взаимопонимания и доверия, обеспечение стабильности в регионе и продвижение практического сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем. Констатируя совокупный экономический потенциал региона, отмечено наличие всех предпосылок для превращения региона в один из важнейших хабов мировой торговли.

По мнению министра Кулубаева, географическое положение стран Центральной Азии позволяет стать важной сухопутной транзитной зоной для перевозок и торговли между Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой. Для этого необходимо повысить уровень транспортно-логистической интегрированности, создать новые транспортные узлы и коридоры в регионе. В этом ключе подчеркнута важность ускорения практической реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который имеет важное значение не только для трех стран, но и всего региона.

Для углубления экономического сотрудничества с КНР отмечена необходимость развития приграничной торговли путем создания центров международной торговли, внедрения модели беспошлинной приграничной торговли, создания комплексных бондовых зон.

Жээнбек Кулубаев также отметил важность взаимодействия в сфере экологии и преодоления последствий изменения климата, сохранения биологического разнообразия, расширения доступа к инновациям и новым технологиям.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и КНР подписали Совместное информационное коммюнике и Протокол об итогах рассмотрения Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия".

По завершению мероприятия состоялся брифинг для СМИ.

Выступая перед журналистами, Жээнбек Кулубаев отметил, что "все государства-участники формата "КНР-Центральная Азия" – близкие соседи. Успехи или проблемы одной страны – это процветание или барьер на пути к развитию всего региона. В этом плане важно объединить усилия для совместного развития, раскрытия в полной мере совокупного потенциала региона, что в конечном итоге будет способствовать совместному процветанию. Кыргызстан заинтересован в углублении, укреплении сотрудничества и в практической реализации инициатив и идей, представленных в формате. Мы будем прилагать усилия для дальнейшего развития нашей площадки, конструктивного обмена мнениями по всем вопросам взаимодействия".