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Садыр Жапаров провел ряд кадровых назначений в местные органы власти

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о назначении ряда глав местных государственных администраций – акимов районов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Таким образом, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики:

– Набиев Адыбек Асанович – назначен главой государственной администрации – акимом Джумгальского района Нарынской области Кыргызской Республики;

– Субагожоев Жакыпбек Мойдунович – назначен главой государственной администрации – акимом Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

– Бахавадинов Эрмек Ибрагимович – назначен главой государственной администрации – акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

Вместе с тем распоряжениями Председателя Кабинета Министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова:

– Манапов Уристем Ибраимович - назначен первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности;

– Тургунбаев Зарлык Тургунбаевич - назначен заместителем полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;

– Бактыгулов Турсунбек Аманбекович - назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики;

– Мамадалиев Шакир Шамшидинович - назначен первым заместителем главы государственной администрации – акима Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

– Осмонов Бактыбек Арапбаевич - назначен заместителем главы государственной администрации – акима Араванского района Ошской области Кыргызской Республики, и он был освобожден от ранее занимаемой должности.


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URL: https://www.vb.kg/429218
Теги:
назначение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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