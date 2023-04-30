В Бишкеке выявлено много нарушителей из числа строительных компаний

Строительные компании столицы не принимают меры к предотвращению загрязнения проезжей части и нарушают правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкек проводят рейдовые мероприятия по строительным объектам.
На этот раз проверено 39 компаний и почти во всех выявлены нарушения.
За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" в размере 13 тысяч сомов выписаны протоколы на компании:
- "Делюр" по улице Токтоналиева №104/1;
- "Аалам строй" по улице Анкара №46;
- "МК Девелоперс" по улице Панфилова №87;
- "Тагай-Бий" по улице Кайназарова-Профсоюзная;
- "Бай-Таш" по улице Киевская-Тыныстанова;
- "Датка Курулуш" по улице Кайназарова №11/1.
За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысяч сомов выписан штраф на компании:
- "Мафлинова Ю.С." по улице Чуй №279;
- "Аалам строй" по улице Анкара №3;
- "Олимп Строй" по улице 7 апреля.
За нарушение правил эксплуатации и содержания оросительной системы для подачи поливной воды в соответствии со статьей 249 выписан штрафы на компании:
- "Раян Билдинг" по улице Ак-Тан №64;
- "Гала Групп" по улице Куйручук 191.
За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол на компании:
- "Гала Групп" по улице Куйручук №191;
- "Аманат Строй" по улице Скрябина №45;
- "Аалам строй" по улице Анкара №46;
- "Дельмар Групп" по улице Анкара;
- "Аманат Строй" по улице Целинная №41;
- "Доолот Курулуш" по улице Мессароша;
- "Капстрой КЖ" по улице Льва Толстого №100;
- "МБС" по улице Киевская-Чуйкова №132/6;
- "Береке Билдинг" по улице Фучика №38/2;
- "АБМ Профи" по улице Горького №33.
Согласно п.8.20 Правил благоустройства г.Бишкек строительные площадки, объекты промышленности в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.
По итогам рейдовых мероприятий за нарушение Кодекса КР о правонарушениях составлен 31 протокол на общую сумму 573 тысячи сомов.
Мэрия столицы предупреждает, при установлении нарушения правил благоустройства будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм".