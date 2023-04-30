В Бишкеке выявлено много нарушителей из числа строительных компаний

Строительные компании столицы не принимают меры к предотвращению загрязнения проезжей части и нарушают правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкек проводят рейдовые мероприятия по строительным объектам.

На этот раз проверено 39 компаний и почти во всех выявлены нарушения.

За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" в размере 13 тысяч сомов выписаны протоколы на компании:

- "Делюр" по улице Токтоналиева №104/1;

- "Аалам строй" по улице Анкара №46;

- "МК Девелоперс" по улице Панфилова №87;

- "Тагай-Бий" по улице Кайназарова-Профсоюзная;

- "Бай-Таш" по улице Киевская-Тыныстанова;

- "Датка Курулуш" по улице Кайназарова №11/1.

За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысяч сомов выписан штраф на компании:

- "Мафлинова Ю.С." по улице Чуй №279;

- "Аалам строй" по улице Анкара №3;

- "Олимп Строй" по улице 7 апреля.

За нарушение правил эксплуатации и содержания оросительной системы для подачи поливной воды в соответствии со статьей 249 выписан штрафы на компании:

- "Раян Билдинг" по улице Ак-Тан №64;

- "Гала Групп" по улице Куйручук 191.

За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол на компании:

- "Гала Групп" по улице Куйручук №191;

- "Аманат Строй" по улице Скрябина №45;

- "Аалам строй" по улице Анкара №46;

- "Дельмар Групп" по улице Анкара;

- "Аманат Строй" по улице Целинная №41;

- "Доолот Курулуш" по улице Мессароша;

- "Капстрой КЖ" по улице Льва Толстого №100;

- "МБС" по улице Киевская-Чуйкова №132/6;

- "Береке Билдинг" по улице Фучика №38/2;

- "АБМ Профи" по улице Горького №33.

Согласно п.8.20 Правил благоустройства г.Бишкек строительные площадки, объекты промышленности в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.

По итогам рейдовых мероприятий за нарушение Кодекса КР о правонарушениях составлен 31 протокол на общую сумму 573 тысячи сомов.

Мэрия столицы предупреждает, при установлении нарушения правил благоустройства будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм".