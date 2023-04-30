В Бишкеке прошла встреча с владельцами шеринга самокатов, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Индустрия шеринга самокатов набрала быстрый рост и обрела большую популярность среди бишкекчан.

Однако, любые транспортные сервисы напрямую влияют на облик столицы, безопасность жителей, дорожное движение. И в последнее время уже ставшая привычным картина, что парковочные места заставлены, либо сами самокаты разбросаны по всем тротуарам.

Чтобы привести в порядок этот вид деятельности, в МТУ №12 Первомайского района состоялась встреча с владельцами шеринга самокатов "ToGO life", "E-motion", "Sun.Rent".

Во время встречи обсудили вопросы безопасности, соблюдения ПДД и правил эксплуатации самокатов, также разработки проекта Закона КР для самокатов и другого вида транспортного сервиса.

В завершении со стороны муниципальной инспекции по благоустройству мэрии Бишкека выданы предписания по соблюдению чистоты, порядка на парковках самоката и их эксплуатации".