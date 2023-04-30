В КР срок подачи налоговой декларации продлен до 2 мая

Последний день представления единой налоговой декларации выпал на выходной день (30 апреля), а 1 мая признан праздничным. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В связи с этим согласно налоговому законодательству, срок подачи налоговой декларации продлевается до 2 мая.

Налоговые органы будут принимать декларации 30 апреля, 1 и 2 мая с 09.00 часов до полуночи.

До указанного срока налоговую декларацию должны представить:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.

Индивидуальные предприниматели должны представить декларацию только в электронном виде, а физические лица по выбору - электронно или на бумажном носителе".