В КР срок подачи налоговой декларации продлен до 2 мая

Последний день представления единой налоговой декларации выпал на выходной день (30 апреля), а 1 мая признан праздничным. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
"В связи с этим согласно налоговому законодательству, срок подачи налоговой декларации продлевается до 2 мая.
Налоговые органы будут принимать декларации 30 апреля, 1 и 2 мая с 09.00 часов до полуночи.
До указанного срока налоговую декларацию должны представить:
– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;
– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);
– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;
– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;
– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.
Индивидуальные предприниматели должны представить декларацию только в электронном виде, а физические лица по выбору - электронно или на бумажном носителе".