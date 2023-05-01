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Фестиваль "Лейся песня фронтовая" прошел в Джалал-Абаде

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- Светлана Лаптева
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Второй региональный фестиваль "Лейся песня фронтовая" состоялся в Джалал-Абаде, где в областном драматическим театре имени Барпы Алыкулова собрались студенты вузов, учащиеся средних школ и творческих объединений.

- Фестиваль проводится второй год подряд и это наша инициатива. Мы видим, как представителям старшего поколения хочется рассказать о подвигах своих отцов, дедов во время Великой Отечественной войны, поделиться своими эмоциями. А в песнях фронтовых лет все переживания того времени - и горе от потерь, и товарищество фронтовиков, тоска по дому, своим семьям, желание жить всем смертям назло и радость Победы! Эти песни воспитывают уважение к старшим, это и рождает интерес к истории, желание открыть книгу, представить, чем жили люди того поколения.

И мы благодарны всем, кто помог нам в организации фестиваля. Особая благодарность Русскому дому в городе Ош, администрации области, городу, и добровольцам, оказавшим помощь в проведении. Мы проводили отбор , разработали специальную символику фестиваля, все участники были заряжены, приятно было видеть одухотворенные лица исполнителей, - рассказал руководитель Джалал-Абадской областной ассоциации "Славянская диаспора" Виктор Малюженко.


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URL: https://www.vb.kg/429225
Теги:
ВОВ, Джалал-Абадская область, День Победы, Кыргызстан
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