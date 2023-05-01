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Ветераны ВС готовятся к автопробегу Бишкек-Кант-Токмок-Кемин-Боролдай

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- Светлана Лаптева
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4 мая в 10.00 часов от площади Победы в Бишкеке стартует автопробег по маршруту Бишкек- Кант-Токмок-Кемин-Боролдай, посвященного 78-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом редакции vb.kg сообщили организаторы.

По их данным, управление воспитательной работы Минобороны КР провели координационное совещание с представителями ветеранских организаций и силовых структур Кыргызской Республики по вопросам организации и обеспечения безопасности мероприятия.

Ответственные за проведение автопробега: генерал-полковник Чотбаев Абдыгул Абдырашитович, представляющий ОО "Боевое братство" и полковник Молдалиев Сатыбек Калилович из ОО "Ветераны Баткена".

"Бишкек, Кант, Токмок, Кемин и Боролдай - в этих населенных пунктах будет проводится остановка, и ветераны Вооруженных сил, Афганистана, Баткена и других локальных конфликтов, представители казачества произведут возложение цветов, венков к братским могилам, памятникам, посвященным великой Отечественной войне.

В Канте - это парк Победы у памятника Солдатенку. Там же находится и захоронение двух офицеров, умерших от ран в госпитале в Канте во время Великой Отечественной войны.

В Токмоке участники автопробега посетят парк Победы.

В Кемине побывают у памятника в центре", - рассказали организаторы.

Организаторы автопробега приглашают на митинги-реквием местных жителей, ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, потомков фронтовиков для совместного возложения цветов.

Так как автопробег пройдет на территории Чуйской области, то стоит напомнить, что уроженцы этого региона внесли большой вклад в разгром фашизма: с честью воевали на фронтах, совершая героические поступки и стойко перенося тяготы военной жизни. Несколько человек стали героями Советского Союза, награждены другими орденами и медалями. А труженики тыла в сложное время трудились на шахтах в Ак-Тюзе, добывая свинец для пуль, работали на строительстве БЧК, чтобы обводнить Чуйскую долину и вырастить урожай для фронта. Важно, чтобы кыргызстанцы понимали, что и труженики тыла, как и фронтовики, достойны памяти и уважения.

Автопробег - это дань уважения к общему подвигу народа в 1941-1945 годах и возможность напомнить, что не только Панфиловская дивизия была сформирована из уроженцев Средней Азии, но и 4-я, 40-я, 153-я и 385-я стрелковые дивизии. Были подготовлены более 1500 летчиков, во время войны в Киргизской ССР находились несколько высших и средних военных заведений, в том числе военно-инженерная академия, в дальнейшем получившая наименование героя Советского Союза Карбышева.

А поисковики напоминают, что важно сохранить каждый артефакт того военного времени и каждое имя, фотографию либо письмо. Во время автопробега жители могут передать свои запросы о пропавших без вести во время Великой Отечественной войны представителю поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", которые будут среди участников мероприятия. Все вопросы можно будет задать по телефону 0555-923-603 (ватсап). Войны заканчиваются тогда, когда имя каждого солдата увековечено и внесено в Книги Памяти. Пока в Кыргызстане остаются не увековеченными очень многие, а на многих ушедших на фронт вообще нет никаких данных.

Отметим, по словам организаторов, автопробег проводится традиционно ежегодно и каждый раз в разных направлениях.


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URL: https://www.vb.kg/429226
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, автомобили
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