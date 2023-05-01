Домыслы и слухи могут сбивать с толку. Гороскоп с 1 по 7 мая

Первая неделя мая отмечена важными событиями, которые состоятся 5 мая. Это день Полнолуния и полутеневого Лунного затмения, которое завершает коридор затмений. Полная фаза затмения придётся на 23 часа 22 минуты бишкекского времени (20 часов 22 минуты московского времени). Большая часть недели довольно эмоциональна, а потому воздержитесь от преждевременных выводов и высказываний, особенно в день затмения. Придерживайтесь привычного ритма жизни, решая повседневные дела. Начинать что-либо новое, совершать крупные покупки, инвестиционные сделки не желательно. Под влиянием эмоций можно перерасходовать средства и время. Крайне не желательно брать или давать деньги в долг. Воздержитесь от выяснения отношений, поскольку это может привести к нежелательным последствиям и даже разрыву общения.

Овен – домыслы и слухи могут сбивать с толку, подталкивая к поспешным и непродуманным решениям. Следуя сомнительным советам, вы можете усложнить отношения с близкими людьми и лишиться значимой суммы денег из-за непродуманных финансовых вложений, а также поспешных покупок. Придерживаясь своей точки зрения, вы сохраните гармонию в личных отношениях, совершите нужные для вас поездки и сумеете претворить в жизнь свои планы.

Телец – противоречивые советы спутают планы, усложняя отношения как с домочадцами, так и деловыми партнёрами. Повремените с принятием решений и посвятите первые дни мая отдыху, дабы привести эмоции и нервы в порядок. Прекратив споры и оказавшись в тишине, вы услышите подсказки интуиции, которая поможет выбрать из многообразия решений наиболее подходящие для вас. Отдыхая от суеты и наслаждаясь весной, вы восстановите здоровье, дабы после праздников воплотить возникшие у вас идеи.

Близнецы – слухи могут сбивать с толку, создавая тревожность. Поспешные решения, подтолкнут к неосмотрительным разговорам, поездкам, а также к смене работы. Решительно отметая слухи и непроверенную информацию, вы поймёте как вам лучше всего поступить. Озвучив и настояв на своих решениях и планах, вы встретите поддержку со стороны друзей, любимого человека и домочадцев. Вместе вы преодолеете возникшие испытания и насладитесь весенними праздниками.

Рак – играя на ваших чувствах, собеседники попытаются протолкнуть нужные для них решения, навязать вам невыгодные финансовые условия. Воздержитесь от крупных покупок и одалживания денег, даже близким людям. Ваша казна может существенно опустеть, а потраченные деньги не принесут пользы. Воспользуйтесь майскими выходными для восстановления здоровья. Спокойный и уединённый отдых убережёт от поспешных действий и выяснения отношений.

Лев – разруршить планы на майские выходные дни могут задания руководства, что вызовет гнев у домочадцев, поскольку совместный досуг окажется под угрозой срыва. Если не вступать в споры с руководством и влиятельными людьми, то вы сумеете найти вариант решения вопроса, который их устроит. Справившись с делами и поручениями, вы найдёт время для непродолжительных развлекательных поездок. Скорее всего это будет совершенной иная программа досуга, но она окажется даже лучше прежней.

Дева – цепляясь к словами, близкие люди и деловые партнёры создадут нервозную обстановку. Постарайтесь не ввязаться в споры, поскольку они довольно быстро выйдут за рамки обсуждения и перерастут в эмоциональный конфликт. Отвлекаясь во время поездки на поступающие сообщения, вы можете испортить её, попадая в неприятные ситуации из-за невнимательности. Сосредоточьтесь на делах, которые приносят доход, а праздничные дни можно всецело посвятить шопингу.

Весы – планов и предложений по увеличению доходов будет громадьё, но действительность окажется далёкой от ожидаемой. Инвестиции могут обернуться существенными убытками, а покупки доставят разочарования. Приберегите деньги до лучших времён, а пока ограничьтесь общением. Майские выходные дни станут хорошим поводом для свиданий и встреч. Поездки подарят яркие эмоции, а общение поможет справиться с нервозностью и тревогами.

Скорпион – дайте выговориться как деловым партнёрам и руководству, так и домочадцам. В какой-то мере они не правы, но попытка прервать их, а тем более переубедить, может провалиться, создав проблемы в первую очередь вам. Вернувшись к болезненным темам после майских праздников, вы сможете прийти к пониманию и решить проблему. Оставив комментарии до лучших времён, продолжайте начатую работу. Она будет неплохо оплачена. Полезны СПА и оздоровительные процедуры.

Стрелец – чувствуя повышенную ответственность и перегружая себя работой, вы всё больше начнёте погружаться в детали, создавая новые ошибки. Сделайте паузу и насладитесь майскими праздниками. Принимая предложения по проведению досуга, вы сможете вырваться из круговерти рутинных будней, побывать на увлекательных мероприятиях, получить удовольствие от романтики майских вечеров.

Козерог – навязчивое желание сделать что-то новое и устремиться навстречу авантюрным приключениям может иметь нежелательные последствия. Вероятны существенные финансовые потери, а также напряжённость в личных отношениях. Оставьте возникшие идеи до лучших времён. В дальнейшем вы их сможете претворить в жизнь с меньшими рисками. Больше времени проведите с домочадцами, исполняя давние обещания, а также завершая домашние дела. Тепло домашнего очага убережёт от невзгод.

Водолей – затрагивая болезненные темы, вы играете с огнём. Вскользь упомянув имевшие в недавнем прошлом конфликты, вы можете возобновить их с новой силой, что не только испортит настроение на майские праздники, но и усложнит общение как с домочадцами, так и с влиятельными людьми. Переключите своё внимание на праздничные мероприятия, общение с друзьями и весенние выезды на природу. Наслаждаясь весной и путешествия вместе с дорогими сердцу людьми, вы наполните жизнь приятными эмоциями.

Рыбы – переживая по каждому поводу, вы накрутите себя и окружающих вас людей. Позвольте событиям идти своим чередом и подстраивайтесь под обстоятельства. Действуя наперекор, вы можете усложнить отношения, создать искусственные преграды во время поездок. Поддержка домочадцев и любимого человека поможет справиться с нервозностью, избавиться от навязчивых мыслей и получить удовольствие от майских праздников. Возможны дополнительные доходы, приятные подарки и нужные покупки.

Астролог Андрей Рязанцев