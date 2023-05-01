Погода
$ 87.25 - 87.88
€ 96.20 - 97.20

Домыслы и слухи могут сбивать с толку. Гороскоп с 1 по 7 мая

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая неделя мая отмечена важными событиями, которые состоятся 5 мая. Это день Полнолуния и полутеневого Лунного затмения, которое завершает коридор затмений. Полная фаза затмения придётся на 23 часа 22 минуты бишкекского времени (20 часов 22 минуты московского времени). Большая часть недели довольно эмоциональна, а потому воздержитесь от преждевременных выводов и высказываний, особенно в день затмения. Придерживайтесь привычного ритма жизни, решая повседневные дела. Начинать что-либо новое, совершать крупные покупки, инвестиционные сделки не желательно. Под влиянием эмоций можно перерасходовать средства и время. Крайне не желательно брать или давать деньги в долг. Воздержитесь от выяснения отношений, поскольку это может привести к нежелательным последствиям и даже разрыву общения.

Овен – домыслы и слухи могут сбивать с толку, подталкивая к поспешным и непродуманным решениям. Следуя сомнительным советам, вы можете усложнить отношения с близкими людьми и лишиться значимой суммы денег из-за непродуманных финансовых вложений, а также поспешных покупок. Придерживаясь своей точки зрения, вы сохраните гармонию в личных отношениях, совершите нужные для вас поездки и сумеете претворить в жизнь свои планы.

Телец – противоречивые советы спутают планы, усложняя отношения как с домочадцами, так и деловыми партнёрами. Повремените с принятием решений и посвятите первые дни мая отдыху, дабы привести эмоции и нервы в порядок. Прекратив споры и оказавшись в тишине, вы услышите подсказки интуиции, которая поможет выбрать из многообразия решений наиболее подходящие для вас. Отдыхая от суеты и наслаждаясь весной, вы восстановите здоровье, дабы после праздников воплотить возникшие у вас идеи.

Близнецы – слухи могут сбивать с толку, создавая тревожность. Поспешные решения, подтолкнут к неосмотрительным разговорам, поездкам, а также к смене работы. Решительно отметая слухи и непроверенную информацию, вы поймёте как вам лучше всего поступить. Озвучив и настояв на своих решениях и планах, вы встретите поддержку со стороны друзей, любимого человека и домочадцев. Вместе вы преодолеете возникшие испытания и насладитесь весенними праздниками.

Рак – играя на ваших чувствах, собеседники попытаются протолкнуть нужные для них решения, навязать вам невыгодные финансовые условия. Воздержитесь от крупных покупок и одалживания денег, даже близким людям. Ваша казна может существенно опустеть, а потраченные деньги не принесут пользы. Воспользуйтесь майскими выходными для восстановления здоровья. Спокойный и уединённый отдых убережёт от поспешных действий и выяснения отношений.

Лев – разруршить планы на майские выходные дни могут задания руководства, что вызовет гнев у домочадцев, поскольку совместный досуг окажется под угрозой срыва. Если не вступать в споры с руководством и влиятельными людьми, то вы сумеете найти вариант решения вопроса, который их устроит. Справившись с делами и поручениями, вы найдёт время для непродолжительных развлекательных поездок. Скорее всего это будет совершенной иная программа досуга, но она окажется даже лучше прежней.

Дева – цепляясь к словами, близкие люди и деловые партнёры создадут нервозную обстановку. Постарайтесь не ввязаться в споры, поскольку они довольно быстро выйдут за рамки обсуждения и перерастут в эмоциональный конфликт. Отвлекаясь во время поездки на поступающие сообщения, вы можете испортить её, попадая в неприятные ситуации из-за невнимательности. Сосредоточьтесь на делах, которые приносят доход, а праздничные дни можно всецело посвятить шопингу.

Весы – планов и предложений по увеличению доходов будет громадьё, но действительность окажется далёкой от ожидаемой. Инвестиции могут обернуться существенными убытками, а покупки доставят разочарования. Приберегите деньги до лучших времён, а пока ограничьтесь общением. Майские выходные дни станут хорошим поводом для свиданий и встреч. Поездки подарят яркие эмоции, а общение поможет справиться с нервозностью и тревогами.

Скорпион – дайте выговориться как деловым партнёрам и руководству, так и домочадцам. В какой-то мере они не правы, но попытка прервать их, а тем более переубедить, может провалиться, создав проблемы в первую очередь вам. Вернувшись к болезненным темам после майских праздников, вы сможете прийти к пониманию и решить проблему. Оставив комментарии до лучших времён, продолжайте начатую работу. Она будет неплохо оплачена. Полезны СПА и оздоровительные процедуры.

Стрелец – чувствуя повышенную ответственность и перегружая себя работой, вы всё больше начнёте погружаться в детали, создавая новые ошибки. Сделайте паузу и насладитесь майскими праздниками. Принимая предложения по проведению досуга, вы сможете вырваться из круговерти рутинных будней, побывать на увлекательных мероприятиях, получить удовольствие от романтики майских вечеров.

Козерог – навязчивое желание сделать что-то новое и устремиться навстречу авантюрным приключениям может иметь нежелательные последствия. Вероятны существенные финансовые потери, а также напряжённость в личных отношениях. Оставьте возникшие идеи до лучших времён. В дальнейшем вы их сможете претворить в жизнь с меньшими рисками. Больше времени проведите с домочадцами, исполняя давние обещания, а также завершая домашние дела. Тепло домашнего очага убережёт от невзгод.

Водолей – затрагивая болезненные темы, вы играете с огнём. Вскользь упомянув имевшие в недавнем прошлом конфликты, вы можете возобновить их с новой силой, что не только испортит настроение на майские праздники, но и усложнит общение как с домочадцами, так и с влиятельными людьми. Переключите своё внимание на праздничные мероприятия, общение с друзьями и весенние выезды на природу. Наслаждаясь весной и путешествия вместе с дорогими сердцу людьми, вы наполните жизнь приятными эмоциями.

Рыбы – переживая по каждому поводу, вы накрутите себя и окружающих вас людей. Позвольте событиям идти своим чередом и подстраивайтесь под обстоятельства. Действуя наперекор, вы можете усложнить отношения, создать искусственные преграды во время поездок. Поддержка домочадцев и любимого человека поможет справиться с нервозностью, избавиться от навязчивых мыслей и получить удовольствие от майских праздников. Возможны дополнительные доходы, приятные подарки и нужные покупки.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429231
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  