Видео дня: Кылычбек Саркарбаев поцеловал руку Райымбеку Матраимову

Бывший начальник Ошского городского комитета спорта Кылычбек Саркарбаев поцеловал руку экс-замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Видео об этом распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как "окул бала" Матраимова Мунарбек Сайпидинов говорит Саркарбаеву: "Если хочешь поцеловать – целуй" и тот целует руку Матраимову, а потом они обнимаются.

Предположительно, действие происходит на свадьбе племянника Курсана Асанова, который женился на внучке экс-советника премьер-министра Бектемира Мурзубраимова.