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Видео дня: Кылычбек Саркарбаев поцеловал руку Райымбеку Матраимову

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывший начальник Ошского городского комитета спорта Кылычбек Саркарбаев поцеловал руку экс-замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Видео об этом распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как "окул бала" Матраимова Мунарбек Сайпидинов говорит Саркарбаеву: "Если хочешь поцеловать – целуй" и тот целует руку Матраимову, а потом они обнимаются.

Предположительно, действие происходит на свадьбе племянника Курсана Асанова, который женился на внучке экс-советника премьер-министра Бектемира Мурзубраимова.


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URL: https://www.vb.kg/429242
Теги:
Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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