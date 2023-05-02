"Принятие закона о госязыке - это прямая дорога к этническим конфликтам

В ситуации, когда весь мир находится на стадии начинающейся новой большой игры номер два, важно признать, что Кыргызстану, как и другим странам ЦА, повезло попасть в область интересов России во время периода передела колонизации. Об этом на круглом столе "Внешняя политика КР в 2023: между санкциями и нейтралитетом" заявил историк, юрист и экономист Бактыбек Саипбаев.

По его словам, в этой игре серьезное внимание следует обратить внимание на молодежь и принимаемые законы.

"Их нужно рассматривать как элементы, и инструменты большого сражения за умы. Например, он считает, что принятие нового Закона о языке, в котором только кыргызы признаются титульной нацией - прямая дорога к межэтническим конфликтам в стране. И те, кто раскачивает эти темы сейчас должны понимать, что на кону стоит мир не только в нашей стране, но и во всей Центральной, а может и мире. Я считаю, что начинается новая большая игра номер два. Для тех, кто не интересуется геополитикой, в двух словах объясню. В конце девятнадцатого и начале двадцатого века шла борьба царской России и Великобритании за передел мира. И забегая вперёд, когда молодёжь мне говорит, Россия была колонизатором, да действительно была. Тот период шёл колониальный передел мира. У вас был вот такой выбор либо вы бы вошли в состав Китая и сейчас сидели бы в лагерях на перевоспитании за ваши разговоры, или бы к вам прислали Великобританию, и вы бы радовались, что у вас есть 5-10 овец. Или же Россия. Поэтому нам просто повезло, что пришла Россия, а потом пришла советская власть и нам всё отстроила", - сказал Саипбаев.

Эксперт уверен, что встреча Си Цзиньпиня и Путина - это же, фактически, разговор о том, что начинается первая фаза передела сфер влияния в мире.

"Что у нас происходит? Кыргызстан экономически для Англии или для Америки трудно зацепить, у нас с ними, практически, и контактов нет. У нас основные контакты это с Россией, Казахстаном и Узбекистаном, но они нашли слабое звено, потому что наша проблема – это наша правящая элита, соответствующие товарищи нашли счета, которые они украли и там на западе спрятали. Они их нашли и говорят, если вы не будете следовать в фарватере нашей политики, все ваше наворованное мы заберём. И наши товарищи из правящей элиты этого реально испугались. Поэтому они и продвигают вот эти все инициативы: язык и тому подобное.

Я категорически выступал против принятия нового Закона в такой редакции. К сожалению, вторая редакция уже принята, и теперь слово за президентом. Я говорил, что, если мы напишем, что кыргызы - это титульная нация, то это прямая дорога к этническим конфликтам. Мы, граждане Кыргызстана, все должны быть титульной нацией, а не только кыргызы. В нашей многонациональной стране не могут быть только кыргызы титульной нацией, потому что тогда начнутся столкновения со всеми остальными народами, живущими на территории Кыргызстана", - отметил он.

Бактыбек Саипбаев добавил, что все попытки Кыргызстана усидеть на трех стульях кончатся плохо.

"Разговор о том, что я, например, считаю, что до осени произойдёт коренной перелом в войне на Украине, это не значит, что она физически закончится. Она может длиться и в следующем году, но мне кажется до осени станет ясно, поэтому наши все многовекторности, желание сидеть на двух-трёх стульях кончится плохо. А это значит, что мы можем потом очень долго лечиться у проктолога, говоря медицинским языком.

Поэтому нам надо однозначно определиться. Наш основной партнёр - Россия! Партнёр, данный Богом. По географии. Россия на Севере, Китай на Юге, а мы между ними", - сказал он.