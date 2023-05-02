Погода
$ 87.25 - 87.93
€ 96.20 - 97.20

Два ломбарда обманул, но помирился с потерпевшими

96  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по интересному уголовному делу. Подсудимый – некто Н.Ш., 1996 года рождения, несудимый. Органы следствия предъявили ему обвинение в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом или деньгами путем обмана или злоупотребления доверием, в значительном размере.

"Значительный размер" в данном случае – 165 тысяч сомов. Плюс телефон самого подсудимого.

5 и 7 марта Н.Ш. ловко обманул приемщиков двух ломбардов. В одном заложил свой дорогой телефон за 80 000 сомов, в другом – за 85 000 сомов. И действовал по одной и той же схеме. Отдал телефон, получил деньги, попрощался, ушел. Через час вернулся и попросил на минутку свой телефон – якобы срочно надо позвонить. На минутку телефон ему возвращали. Н.Ш. хватал свою вещь и скрывался в неизвестном направлении.

В суде обвиняемый просил прекратить уголовное дело, так как помирился с потерпевшими и возместил им материальный ущерб. Оба потерпевших это ходатайство поддержали, прокурор тоже был не против.

Суд ходатайство удовлетворил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429246
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  