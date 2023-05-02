Два ломбарда обманул, но помирился с потерпевшими

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по интересному уголовному делу. Подсудимый – некто Н.Ш., 1996 года рождения, несудимый. Органы следствия предъявили ему обвинение в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом или деньгами путем обмана или злоупотребления доверием, в значительном размере.

"Значительный размер" в данном случае – 165 тысяч сомов. Плюс телефон самого подсудимого.

5 и 7 марта Н.Ш. ловко обманул приемщиков двух ломбардов. В одном заложил свой дорогой телефон за 80 000 сомов, в другом – за 85 000 сомов. И действовал по одной и той же схеме. Отдал телефон, получил деньги, попрощался, ушел. Через час вернулся и попросил на минутку свой телефон – якобы срочно надо позвонить. На минутку телефон ему возвращали. Н.Ш. хватал свою вещь и скрывался в неизвестном направлении.

В суде обвиняемый просил прекратить уголовное дело, так как помирился с потерпевшими и возместил им материальный ущерб. Оба потерпевших это ходатайство поддержали, прокурор тоже был не против.

Суд ходатайство удовлетворил.