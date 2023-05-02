В Бишкеке задержали серийного вора-домушника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 3 января 2023 года в милицию обратилась гражданка А.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период с 28 декабря 2022 года по 3 января текущего года, путем выдавливания оконной рамы, незаконно проникли в один из частных домов, расположенный в жилмассиве "Кок-Жар", откуда тайно похитили золотые изделия на сумму 15 тысяч сомов и денежные средства в сумме 52 тысячи сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый А.А. 1985 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время сотрудниками милиции установлено его причастность в совершении 4 аналогичных фактов преступлений.

Расследование продолжается.