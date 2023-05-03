Мошенничество закончилось пробацией

Жительница Бишкека О.А., являясь генеральным директором некой фирмы, размещала в соцсетях объявления об отправке молодых кыргызстанцев на учебу в Китай. Условия обещала прекрасные: грантовое обучение с предоставлением бесплатного места в общежитии и ежемесячной стипендией 25-30 тысяч в сомовом эквиваленте.

На эти объявления клюнули больше тридцати человек, желающих отправить сына или дочь в университет КНР.

Суммы за содействие в поступлении О.А. брала разные – от 50 тысяч до миллиона с лишним. В общей сложности наварилась на 6 280 305 сомов. Стоит ли говорить, что своих обещаний она не выполняла и ни один будущий студент в Китай так и не уехал?

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Первомайский суд. Оказалось, что по шести эпизодам есть встречные заявления, то есть подсудимая уже договорилась и помирилась с потерпевшими. Остальные эпизоды тоже потихоньку "раскидались". То есть деньги потерпевшим О.А. вернуть должна, но отправляться в тюрьму ей вовсе не обязательно.

Приговор суда – пять лет лишения свободы, замененные пробационным надзором.

Есть ли шансы у потерпевших получить назад свои деньги - никто с достоверностью не ответит.