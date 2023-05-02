Городские службы наведут порядок на рынке Мадина

Накануне городские службы провели совещание на рынке "Мадина". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, участники обсудили решение пробок, упорядочения стихийной парковки, торговых объектов и рекламных конструкций.

Управлению по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек упорядочить торговые объекты и снести незаконно установленные конструкции по улице Менделеева и вокруг рынка.

ГУ "Бишкекглавархитектура" поручено внести предложения по организации парковки вдоль ул.Менделеева для дальнейшего закрепления за МП "Бишкекские парковки и стоянки" при ДУМИ мэрии столицы.

УПСМ города Бишкек оказать содействие и взять под особый контроль решение вопроса ликвидации стихийной парковки и упорядочения автотранспортного движения по вышеуказанной улице.

Кроме того, сотрудниками УКЗ столичной мэрии там же проведены работы по демонтажу рекламных конструкций. Теперь вид столицы не портят еще 179 реклам.

Также демонтировано 2 незаконно установленных навеса, расположенных по ул. Менделеева 91Б и 93.