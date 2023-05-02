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Городские службы наведут порядок на рынке Мадина

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- Назгуль Абдыразакова
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Накануне городские службы провели совещание на рынке "Мадина". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, участники обсудили решение пробок, упорядочения стихийной парковки, торговых объектов и рекламных конструкций.

Управлению по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек упорядочить торговые объекты и снести незаконно установленные конструкции по улице Менделеева и вокруг рынка.

ГУ "Бишкекглавархитектура" поручено внести предложения по организации парковки вдоль ул.Менделеева для дальнейшего закрепления за МП "Бишкекские парковки и стоянки" при ДУМИ мэрии столицы.

УПСМ города Бишкек оказать содействие и взять под особый контроль решение вопроса ликвидации стихийной парковки и упорядочения автотранспортного движения по вышеуказанной улице.

Кроме того, сотрудниками УКЗ столичной мэрии там же проведены работы по демонтажу рекламных конструкций. Теперь вид столицы не портят еще 179 реклам.

Также демонтировано 2 незаконно установленных навеса, расположенных по ул. Менделеева 91Б и 93.


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URL: https://www.vb.kg/429251
Теги:
рынок, Бишкек
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