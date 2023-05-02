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Юные артисты балета отправляются в гастрольный тур по городам Кыргызстана

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Юные артисты балета отправляются в гастрольный тур под названием "Знакомство с балетом" по городам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева.

"Внутренний гастрольный тур юных артистов балета пройдет по городам семи областей Кыргызстана с концертными номерами классической, народной и современной хореографии.

По словам директора балетного училища Эрика Латыпова, подобное турне является новшеством в отечественной балетной индустрии. "Педагоги, студенты и учащиеся Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева с воодушевлением восприняли новость о гастрольном туре по стране и ведут активную подготовку к серии культурно-просветительских, профориентационных концертов, которые состоятся благодаря поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики".

Гастрольный тур "Знакомство с балетом" стартует 10-мая 2023-года с города Каракол и продлится до конца года. Подготовка к мероприятиям отмечается высоким спросом и интересом со стороны местных жителей и региональных органов местного самоуправления".


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URL: https://www.vb.kg/429254
Теги:
балет, Кыргызстан
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