В Бишкеке задержан хулиган, избивший мужчину (видео)

В Бишкеке задержан гражданин, подозреваемый в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, ранее в УВД Ленинского района обратился гражданин с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в декабре 2022 года нанесли телесные повреждения его близкому родственнику. Позже судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение о том, что мужчине нанесен вред здоровью. На основании итогов экспертизы возбуждено уголовное дело.

Милиционерами установлено лицо, причастное к хулиганским действиям, сопряженным с причинением вреда здоровью. В результате проводимых работ был задержан гражданин Д.уулу А. 1995 года рождения, уроженец Таласской области.

Как отмечает ведомство, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные противоправные деяния. Проводится расследование.