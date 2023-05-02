Погода
$ 87.25 - 87.93
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке задержан хулиган, избивший мужчину (видео)

310  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан гражданин, подозреваемый в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, ранее в УВД Ленинского района обратился гражданин с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в декабре 2022 года нанесли телесные повреждения его близкому родственнику. Позже судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение о том, что мужчине нанесен вред здоровью. На основании итогов экспертизы возбуждено уголовное дело.

Милиционерами установлено лицо, причастное к хулиганским действиям, сопряженным с причинением вреда здоровью. В результате проводимых работ был задержан гражданин Д.уулу А. 1995 года рождения, уроженец Таласской области.

Как отмечает ведомство, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные противоправные деяния. Проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429258
Теги:
задержание, избиение, хулиганство, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  