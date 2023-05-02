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В Кыргызстане масштабно отмечают юбилей ВОЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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Рекламный слоган гласит: "Здоровье - это красиво", но мы с вами знаем, что здоровье – это еще красота, счастье, без него нельзя реализовать желаемое и жизнь совсем не мила.

В этом году Всемирная организация здравоохранения отмечает свой 75-летний юбилей со дня основания и 30-летие Странового офиса в Кыргызстане. В нашей стране проходят ряд мероприятий, приуроченной к этой дате.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова рассказала редакции vb.kg про бесплатную вакцинацию против гепатита B.

"Каждый год в апреле месяца в мире, в том числе и в Кыргызстане при поддержке Всемирной поддержке здравоохранения проводится день здоровья, она приурочена в целом по охране здоровья населения. Сегодня поддерживая инициативу, ВОЗ также Минздрава хотим продвинуть по повышения и спроса доверия к вакцинации.

C ноября прошлого года практикуем выездные мобильные сессии и в настоящий момент мы предоставляем населению вакцинацию против вирусного гепатита B c экспресс-тестированием, АКДС, против СOVID-19 в наличии имеются вакцины Синефарм, Пфайзер и приятно, что есть спрос среди граждан.

Также мы разговариваем с родителями про вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) хочу поделиться с вами процентами. Процент охвата очень значительный, потому что мы с ноября 2022 годы смогли достичь 72 процентов охвата нашей целевой группы. В мае будет проходить вторую доза вакцинации.

Регистрация заболеваемости гепатитом B взрослого населения остается напряженной, но хочу отметить дети не болеют, потому что с 2001 года ВГВ вакцина внесли в план профилактических прививок. Лечение проводится с рождения в течение 24-х часов. В прошлом году со стороны ВОЗ в стране начато исследование напряженности распространенности. Мы доказали, что не регистрируется до 14 лет эта заболеваемость, и мы можем идти к иллюминации также до 22 лет она у нас она не регистрируется. Как вы знаете источником заражения это бытовой путь. Мы думаем, что страна выделила из бюджета значительные суммы против борьбы с гепатитом В. Вакцина закуплена со стороны Российской Федерацией 350 тысяч доз Регевака. Мы делаем вакцинацию с декабря прошлого года и сейчас охватили более 60 тысяч человек первой дозой и будем продолжать работу в этом направлении", - говорит Ишенапысова.

Также в Кыргызстане очень красочно и ярко прошло мероприятие ко дню борьбы с туберкулезом. Ивент был организован в рамках двух проектов: "Вылечить туберкулез" и "Поддержка пациентов с туберкулезом" в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Национальным центром фтизиатрии и Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций и молодежным клубом "Билге Клаб".

Если раньше про туберкулёз информация подавалась в "устрашающей" форме, то теперь многое изменилось. Каждый желающий мог проверить свои знания по туберкулёзу: как происходят заражения и какие есть стереотипы, связанные с этим заболеванием. А самое главное, многие стали понимать, что никто не застрахован от данной болезни независимо от его статуса и положения. Людей учат быть толерантными и проявлять эмпатию. Украсило мероприятие, помимо розыгрышей призов, и то, что волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана наносили аквагрим всем желающим.


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URL: https://www.vb.kg/429259
Теги:
ВОЗ, гепатит, туберкулез, Кыргызстан, здоровье, ЮСАИД
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