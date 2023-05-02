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Дайырбек Орунбеков призвал СМИ и блогеров не отпугивать туристов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков призвал кыргызстанцев как можно меньше распространять негативные новости о нашей стране, которые, по его словам, наносят ущерб интересам Кыргызстана.

"Все вы хорошо знаете, что наша страна в области туризма конкурирует с другими странами. К примеру, люди, которые интересуются горным туризмом, предпочитают больше всего страны с привлекательной природой. При этом, немаловажным фактором является и безопасность туристов.

В ближайшие месяцы начнется туристический сезон. Поэтому мы по возможности не должны распространять негативную информацию и новости, которые пугают туристов. К сожалению, такие новости, как изнасилование и убийство мальчика в Нарыне или жестокое наказание на скотном рынке в Таласе могут повлиять на туристический сезон. Давайте по возможности распространять только хорошие новости. Приедет ли кто-нибудь в Талас или Нарын после такой информации?! В других странах, где развит туризм, тоже случаются преступления и несчастные случаи, но они не придаются огласке, так как понижают престиж страны.

По возможности было бы полезнее публиковать больше интересной информации, в том числе и на иностранных языках для привлечения туристов.

Негативные новости мы можем писать на кыргызском языке, мелким шрифтом и в самом конце новостей. Даже если и не напишите, то тоже не страшно. Слава Богу, наши профильные службы, несмотря на недостатки, продолжают работать.

Конечно, некоторые могут не согласиться с этим мнением. Мы живем в свободной стране и у каждого есть свое мнение. Особенно в социальных сетях сразу же болезненно реагируют. Свободные СМИ могут иметь разные взгляды, принципы и мнения. Однако, дорогие соотечественники, даже если наши взгляды не совпадают, все мы должны быть едиными в вопросе поднятия имиджа государства.

Мы понимаем, что новостные сайты распространяют резонансные новости, чтобы привлечь читателей. У некоторых так называемых блогеров появилась не очень хорошая привычка создавать сенсацию, даже в ущерб интересам нашей страны. Нужно избавляться от такого рода "недостатков". Есть только одна страна и это наш Кыргызстан!", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/429260
Теги:
СМИ, социальные сети, туризм, Кыргызстан
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