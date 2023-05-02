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МВД Кыргызстана просит опознать погибшего мужчину по его вещам

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- Бактыгуль Акжолова
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Главным управлением уголовного розыска МВД устанавливается личность неизвестного мужчины, труп которого обнаружен в БЧК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 24 марта 2023 года примерно в 11:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Кольбаева на северном берегу Большого Чуйского канала (БЧК) в воде обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. Возраст примерно 35-40 лет.

Приметы:

рост примерно 170-175 см., худощавого телосложения, лицо круглое.

Был одет: вязаный свитер бордового цвета, майка белого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета с логотипом "Adidas" с зелеными полосками по бокам, джинсы черного цвета с надписью "TOMMY crown", шорты черного цвета, носки темно-серого цвета, спортивная обувь черно-белого цвета 42-размера.

По данным отдела розыска имеются особые приметы: отсутствие 3 зубов на верхней челюсти, в том числе 2-х передних, а также отсутствие 5 зубов в ряду нижней челюсти.

В качестве особой приметы необходимо также отметить наличие врожденного дефекта на верхней части губы - "заячья губа".

Тело мужчины пока остается неопознанным. В настоящее время проводится работа по идентификации личности неопознанного трупа.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам: 0312 26-63-17, 0550 252-589, 0700 355-587.


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URL: https://www.vb.kg/429264
Теги:
МВД, труп, Кыргызстан
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