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Коллектив омбудсмена КР просит рассмотреть компетентность Абдрахматовой

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Бывший сотрудник центрального аппарата омбудсмена (акыйкатчы) КР Азим Акматов на пресс-конференции в агентстве "Кабар", выступая от лица всего коллектива, просит рассмотреть компетентность омбудсмена Атыр Абдрахматовой.

По его словам, с приходом Абдрахматовой на должность омбудсмена в коллективе сложилась нездоровая рабочая обстановка, что негативно сказывается на работе главного правозащитного органа страны.

Тезисно в чем обвиняют омбудсмена:

- Не исполнение трудовых обязанностей

Являлась на работу в 3-4 часа дня или не являлась вовсе. При этом свои полномочия на рассмотрения заявлений, обращений и жалоб граждан и организаций не передавала. По итогу заявления накапливаются и не рассматриваются месяцами;

- Нарушение трудового кодекса

В случае если она являлась на работу, то коллективу приходилось работать до глубокой ночи, что является нарушением нормы рабочего времени. Кроме того, сотрудники обязаны отчитываться о каждом своем шаге, работникам дедовским способом приходится расписываться в журнале при входе и выходе из здания аппарата омбудсмена, при этом на входе имеется турникет, который и так все фиксирует;

- Предоставление ложной информации

Заявления Абдрахматовой о том, что генеральная прокуратура КР провела две проверки и не выявила никаких нарушений в ее деятельности – полная ложь. Проверки носили совсем иной характер. Это были полугодовые проверки по исполнительной дисциплине;

- Давление на представителей независимой межведомственной комиссии

По обращению сотрудников центрального аппарата была создана межведомственная комиссия, состоявшая из представителей 7 государственных органов. По итогу проверки комиссией были выявлены следующие нарушения: незаконное увольнение сотрудников, давление на сотрудников и нарушения исполнительной дисциплины. Однако, оставшись недовольной данным решением, Абдрахматова обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на работу межведомственной комиссии. После почти всех сотрудников вызывали на допрос;

- Нецелевое использование средств из государственного бюджета

Если Абдрахматову приглашали на семинары за границу за счет организаторов, она все равно брала средства за якобы проживание, питание и суточные.

Напомним, 19 апреля депутаты Жогорку Кенеша заслушали годовой отчет по итогам деятельности омбудсмена КР Атыр Абдрахмановой. По итогам отчет был не принят к сведению и был поднят вопрос об отставке главного правозащитника страны.

Отметим, на основании ст.№7 закона КР "Об Омбудсмене" полномочия омбудсмена и его заместителей досрочно прекращаются в случае неодобрения ежегодного доклада омбудсмена Жогорку Кенешем.


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URL: https://www.vb.kg/429270
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан
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