Сегодня объявят победителей конкурса на лучшее сочинение о Гейдаре Алиеве

Сегодня в 11:00 часов состоится церемония награждения 4-х победителей, которым будут вручены ценные подарки. Как уже сообщал vb.kg, 11 апреля этого года посольством Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в школе-гимназии №20 им. Г. Алиева был объявлен конкурс на лучшее сочинение на тему: "Что я знаю о Гейдаре Алиеве и об Азербайджане?".

18 апреля десятиклассники написали сочинения. А сегодня будут названы имена лучших из лучших учащихся, работы которых по достоинству оценило компетентное жюри. Победителям будут вручены ценные подарки. Это первый конкурс после присвоения школе имени Гейдара Алиева, поэтому, как сообщается, сочинение, занявшее первое место, будет храниться в музее школы.

Гейдар Алиев, 100-летний юбилей которого уже начали отмечать во многих странах мира, действительно был личностью, признанной в мировом масштабе. Первое время Азербайджан, вступивший на мировую арену в качестве независимого государства в 90-х годах ХХ века, знали благодаря Гейдару Алиеву. Он долгие годы - и в советское время, и в годы независимости руководил Азербайджаном. В самые драматические годы независимости именно Алиев вывел Азербайджан из критической ситуации - спас страну от развала, обеспечил стабильность, сохранил территориальную целостность. Азербайджан смог возвыситься до достойного уровня в мировом масштабе благодаря дальновидности, мудрости, решительности, железной воле, богатому политическому опыту великого лидера.

Он является инициатором создания организации тюркоязычных стран (1998 г. Нахичевань), инициатором восстановления Великого Шелкового пути (1998 г. Баку Международная конференция ТРАСЕКА). А также автором важных экономических проектов мирового значения - нефтепровода Баку-Тбилиси - Джейхан, газопровода Баку-Эрзурум. Благодаря им Азербайджан расширил свое влияние в мировой экономике, нашел свое место в мировом разделении труда как важный транспортный и стратегический хаб.

Народ Азербайджана называет общенационального лидера страны Гейдара Алиева основоположником и архитектором современного Азербайджана.