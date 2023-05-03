Территорию возле часов "Яйцо" превратили в цветочный дворик

Свердловский акимиат вместе с представителями бизнеса в честь 145-летия Бишкека на пересечении улиц Ю.Абдрахманова и Ж. Боконбаева организовал цветочный дворик с вазоном в виде кувшина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ранее горожанкой Жанной Дубровиной восстановлены электронные часы, расположенные на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева, которые не работали более 10 лет.

Мэрия благодарит каждого неравнодушного горожанина за оказанную поддержку в благоустройстве столицы.