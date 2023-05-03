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Территорию возле часов "Яйцо" превратили в цветочный дворик

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- Назгуль Абдыразакова
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Свердловский акимиат вместе с представителями бизнеса в честь 145-летия Бишкека на пересечении улиц Ю.Абдрахманова и Ж. Боконбаева организовал цветочный дворик с вазоном в виде кувшина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ранее горожанкой Жанной Дубровиной восстановлены электронные часы, расположенные на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева, которые не работали более 10 лет.

Мэрия благодарит каждого неравнодушного горожанина за оказанную поддержку в благоустройстве столицы.


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URL: https://www.vb.kg/429277
Теги:
благоустройство, Бишкек
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