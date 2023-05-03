В Бишкеке прошел международный турнир по футзалу

В Бишкеке в честь 145-летия Бишкека прошел международный турнир по футзалу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, матчи по футзалу в группах прошли на спортивной площадке комплекса "Виват", игры плей-офф прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.

В турнире принимали участие 12 команд города Бишкек и регионов страны, а также команда из Казахстана.

- 1 место – Акшукыр (Казахстан);

- 2 место – Виват;

- 3 место – СДЮШОР СИ.

Победители футзала:

- 1 место – Акшукыр (Казахстан);

- 2 место – Виват;

- 3 место – СДЮШОР СИ.

В церемонии закрытия спортивного мероприятия приняла участие заместитель мэра Виктория Мозгачева.