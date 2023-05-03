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В Бишкеке прошел международный турнир по футзалу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в честь 145-летия Бишкека прошел международный турнир по футзалу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, матчи по футзалу в группах прошли на спортивной площадке комплекса "Виват", игры плей-офф прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.

В турнире принимали участие 12 команд города Бишкек и регионов страны, а также команда из Казахстана.

- 1 место – Акшукыр (Казахстан);

- 2 место – Виват;

- 3 место – СДЮШОР СИ.

Победители футзала:

- 1 место – Акшукыр (Казахстан);

- 2 место – Виват;

- 3 место – СДЮШОР СИ.

В церемонии закрытия спортивного мероприятия приняла участие заместитель мэра Виктория Мозгачева.


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URL: https://www.vb.kg/429278
Теги:
Казахстан, турнир, футзал, Бишкек
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