Погода
$ 87.12 - 87.75
€ 96.20 - 97.20

Пенсионерка в Бишкеке подделывала визы и квитанции об уплате штрафа

994  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданка Т.Р., 1957 года рождения, была судима пять раз. За преступления и правонарушения, которые не казались судам существенными, потому каждый раз она отделывалась штрафом, в худшем случае – колонией-поселением.

В июле прошлого года к Т.Р. обратилась некая бишкекчанка, которая слышала, что Т.Р. может помочь с получением выездной визы в Турцию. Виза была нужна бабушке этой обратившейся. И оказалось, что бабушка к тому же нарушила правила пребывания в Кыргызской Республике и для приведения в порядок документов должна заплатить штраф в сумме 5 500 сомов.

Т.Р. всего за триста долларов вызвалась решить абсолютно все вопросы. На цветном принтере распечатала квитанцию об уплате штрафа и поддельную электронную визу. Передала эти фальшивки клиентке, объяснив, что теперь она должна пересечь границу КР и получить временную регистрацию.

Через пропускной пункт на границе бабушка пройти не смогла: пограничники заметили некоторое несоответствие в документах. Клиентка снова позвонила Т.Р., и та быстренько проставила в ее паспорте фальшивые штампы двух пограничных служб – Кыргызстана и Казахстана.

Наконец, бабушку с поддельными документами задержали в аэропорту "Манас" при попытке улететь в Турцию.

Та же самая предприимчивая Т.Р. в одном из бишкекских ЦОНов познакомилась с мужчиной, который собирал документы для вступления в гражданство Кыргызской Республики. Т.Р. и ему предложила свои услуги по ускоренному получению гражданства. От клиента требовались лишь небольшие деньги – все те же 5 500 сомов в счет уплаты штрафа, 90 долларов за визу и дополнительно полторы тысячи сомов непонятно за что.

И квитанция об уплате штрафа, и виза опять оказались поддельными.

Когда Т.Р. в очередной раз заинтересовались правоохранительные органы и провели обыск в ее доме, обнаружили… боевой патрон. Хозяйка дома объяснила: не знала, что он боевой, нашла в Ара-Арчинском ущелье и хранила дома в качестве сувенира…

Октябрьский районный суд Бишкека назначил Т.Р. наказание в виде пяти лет лишения свободы. Традиционно заменив их трехгодичной пробацией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429279
Теги:
суд, Бишкек, поддельные документы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  