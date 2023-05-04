Пенсионерка в Бишкеке подделывала визы и квитанции об уплате штрафа

Гражданка Т.Р., 1957 года рождения, была судима пять раз. За преступления и правонарушения, которые не казались судам существенными, потому каждый раз она отделывалась штрафом, в худшем случае – колонией-поселением.

В июле прошлого года к Т.Р. обратилась некая бишкекчанка, которая слышала, что Т.Р. может помочь с получением выездной визы в Турцию. Виза была нужна бабушке этой обратившейся. И оказалось, что бабушка к тому же нарушила правила пребывания в Кыргызской Республике и для приведения в порядок документов должна заплатить штраф в сумме 5 500 сомов.

Т.Р. всего за триста долларов вызвалась решить абсолютно все вопросы. На цветном принтере распечатала квитанцию об уплате штрафа и поддельную электронную визу. Передала эти фальшивки клиентке, объяснив, что теперь она должна пересечь границу КР и получить временную регистрацию.

Через пропускной пункт на границе бабушка пройти не смогла: пограничники заметили некоторое несоответствие в документах. Клиентка снова позвонила Т.Р., и та быстренько проставила в ее паспорте фальшивые штампы двух пограничных служб – Кыргызстана и Казахстана.

Наконец, бабушку с поддельными документами задержали в аэропорту "Манас" при попытке улететь в Турцию.

Та же самая предприимчивая Т.Р. в одном из бишкекских ЦОНов познакомилась с мужчиной, который собирал документы для вступления в гражданство Кыргызской Республики. Т.Р. и ему предложила свои услуги по ускоренному получению гражданства. От клиента требовались лишь небольшие деньги – все те же 5 500 сомов в счет уплаты штрафа, 90 долларов за визу и дополнительно полторы тысячи сомов непонятно за что.

И квитанция об уплате штрафа, и виза опять оказались поддельными.

Когда Т.Р. в очередной раз заинтересовались правоохранительные органы и провели обыск в ее доме, обнаружили… боевой патрон. Хозяйка дома объяснила: не знала, что он боевой, нашла в Ара-Арчинском ущелье и хранила дома в качестве сувенира…

Октябрьский районный суд Бишкека назначил Т.Р. наказание в виде пяти лет лишения свободы. Традиционно заменив их трехгодичной пробацией.