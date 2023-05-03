Каптагаев прокомментировал визит Садыра Жапарова в Москву

По случаю Дня Победы 9 мая президент России Владимир Путин пригласил нашего президента Садыра Жапарова быть почетным гостем на параде на Красной площади.

Из-за этого некоторые стали говорить, что ему якобы не следует ехать. На мой взгляд, ехать надо и это будет правильный шаг. Не исключено, что Путин думает: "В прошлом году кыргызы обиделись, когда я пригласил таджиков, в этом году надо будет их уважить".

Визит президента Жапарова в Москву не следует понимать как поддержку России в русско-украинской войне. Я думаю, ему самому не следует на личных встречах поднимать эту тему.

Если президент Садыр Жапаров едет в Москву и участвует в параде на Красной площади, то мы должны понимать это как дань уважения Великой Победе, дань уважения нашим погибшим соотечественникам в Отечественной войне и героическому труду народа КР во время той войны.

Во всяком случае, на этой Красной площади в 1945 году проходил Парад Победы, и руководители многих стран, в том числе президент США, неоднократно посещали эту Красную площадь и воздавали должное мужеству советского народа и его огромный вклад в общую Победу.

Мы не должны привязывать День Великой Победы к идеологии и текущей политике, отношение к этой дате должно оставаться неизменным.