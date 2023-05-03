В Бишкеке решается вопрос жилгородка "Кузнечная крепость"

В городе Бишкек под председательством советника президента Кыргызстаан Арслана Койчиева и заместителя мэра Нурдана Орунтаева прошло выездное совещание с представителями министерства культуры, информации и туризма, городских служб в жилом городке "Кузнечная крепость". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, они обсудили вопрос узаконения земельных участков в поселке "Кузнечная крепость", а также об отмене статуса "поселок".

Орунтаев поручил городским службам совместно рассмотреть вопрос в установленном порядке. ГУ "Бишкекглавархитектура" поручено подготовить материалы для топосъемки, сотрудникам Свердловского района провести работы по определению границ.

Справка: Жилой квартал "Кузнечная крепость", расположенный в северо-восточной части города Бишкек, утвержден в государственном списке Кыргызской Республики республиканского значения как памятник истории и культуры для города Бишкек.

На сегодняшний день наряду с бульварами, парками, ботаническими садами открываются культурные и торговые центры, устанавливаются памятники, осваиваются исторические места.

Например, на месте остатков древнего города Джуль, относящегося к V-VI векам нашей эры, ведутся археологические исследования, проводятся работы по восстановлению.

Также в целях создания условий для отдыха населения и гостей города, улучшения экологической обстановки сданы в эксплуатацию ряд парков, продолжается строительство развлекательных центров, велодорожек.