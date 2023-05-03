Сотрудники мэрии Бишкека покорили пик Комсомолец

В честь 145-летия Бишкека сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры покорили пик Комсомолец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Они установили на вершине государственный флаг города Бишкек.
Каждый год проходит международная альпиниада - массовое восхождение на пик Комсомолец, все дошедшие до вершины получают значки альпинистов Кыргызстана с соответствующим удостоверением.
В этом году и наши руководители приняли участие в походе.
Сагынбек уулу Нурбек и Салмурбек уулу Азат являются заместителями директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек".