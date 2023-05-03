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Сотрудники мэрии Бишкека покорили пик Комсомолец

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В честь 145-летия Бишкека сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры покорили пик Комсомолец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Они установили на вершине государственный флаг города Бишкек.

Каждый год проходит международная альпиниада - массовое восхождение на пик Комсомолец, все дошедшие до вершины получают значки альпинистов Кыргызстана с соответствующим удостоверением.

В этом году и наши руководители приняли участие в походе.

Сагынбек уулу Нурбек и Салмурбек уулу Азат являются заместителями директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/429288
Теги:
альпинизм, Бишкек, мэрия
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