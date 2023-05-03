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Создатель искусственного интеллекта предупредил о его опасности

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Знаменитый ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", заявил, что уходит из технологического гиганта Google и теперь готов открыто говорить об опасностях, связанных с развитием технологий в этой области. При этом Хинтон подчеркнул, что его критика не касается лично Google: подход компании к ИИ он наоборот назвал ответственным, сообщает Би-би-си.

В комментарии Би-би-си Хинтон также предупредил о попадании ИИ-технологий в руки влиятельных злоумышленников - например, как он выразился, российского президента Владимира Путина.

Ученый назвал "довольно страшными" опасности, связанные с развитием ИИ-чатботов.

"Они пока еще не настолько интеллектуально развиты, как мы - по крайней мере, насколько мне известно. Но я думаю, что скоро они могут нас догнать", - сказал Хинтон в интервью Би-би-си.

75-летний Хинтон - британско-канадский ученый в области когнитивной психологии и информатики. Его исследования, которым он посвятил десятилетия своей жизни, проложили дорогу современным ИИ-системам, таким как чат-бот Chat GPT.

Уходя из Google, Хинтон пояснил у себя в твиттере, что своей отставкой он не хочет бросить тень на компанию.

"Я ушел, чтобы иметь возможность говорить об опасностях, не волнуясь о том, как это отразится на Google. Google работает ответственно", - написал он.

Отставка Хинтона добавляет веса голосам специалистов, в последнее время выражающих озабоченность скоростью развития технологий искусственного интеллекта. Недавно открытое письмо об этом подписали предприниматель Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

В письме говорилось о целом ряде рисков: от распространения дезинформации до лишения людей работы и потери контроля над цивилизацией.

"Это сделал бы кто-то другой"

О своей отставке из Google Хинтон изначально сообщил газете New York Times, объяснив, что он отчасти сожалеет о проделанной работе.

"Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, сделал бы кто-то другой", - поделился ученый в интервью газете.

Объясняя свои опасения в комментарии Би-би-си, Хинтон отметил, что людей должна беспокоить скорость, с которой развиваются технологии в области ИИ.

"Уже сейчас мы видим, как такие системы, как GPT-4, затмевают человека по общей эрудиции, причем с большим перевесом. В том, что касается логического осмысления, она еще отстает, но на простые рассуждения она уже способна".

"А учитывая нынешнюю скорость прогресса, мы ожидаем, что усовершенствование произойдет довольно быстро. И нас это должно беспокоить", - добавил ученый.

"Плохие люди, способные на плохие вещи"

Ранее в интервью New York Times Хинтон упоминал опасность того, что ИИ-технологии попадут в руки злоумышленников, которые с их помощью будут делать "плохие вещи".

Когда Би-би-си попросила его поделиться, кого именно он имеет в виду, Хинтон ответил: "Это самый пессимистичный сценарий. Самый кошмарный прогноз".

"Представьте себе, например, что какой-нибудь злоумышленник вроде Путина решит дать роботам возможность создавать свои собственные подзадачи".

Например, в конечном счете, это могут быть такие подзадачи как "Мне нужно усилить свою власть", - пояснил ученый.

Почему ИИ учится так быстро

Как объяснил Хинтон, у компьютерных систем намного больше возможностей учиться, чем у людей, что вызывает тревогу.

"Мы являемся биологическими системами, а здесь речь идет о цифровых. И огромная разница заключается в том, что с цифровыми системами у вас может быть множество копий с одними и теми же исходными составляющими. Все эти копии могут учиться отдельно друг от друга, а потом мгновенно обмениваться новыми знаниями".

"Представьте, если бы каждый из 10 тысяч людей узнавал что-то новое, и тут же все 10 тысяч автоматически получали это знание. Вот почему эти чат-боты могут знать намного больше, чем отдельно взятый человек", - подчеркнул ученый.

Пионер ИИ

Хинтон родился в Британии, где закончил Кембриджский университет. С 1972 года он исследовал нейросети и искусственный интеллект в университетах Британии, США и Канады.

В 2012 году Хинтон с двумя студентами в Торонто создал нейросеть, способную идентифицировать некоторые объекты, проанализировав фотографии и различные цифровые данные. Google купила их стартап за 44 млн долларов.

В 2018 году Хинтон получил приз Тьюринга - компьютерный эквивалент Нобелевской премии.

О своем уходе из Google Хинтон сказал, что сделал это не ради критики компании, а чтобы иметь возможность свободно высказываться без оглядки на корпоративные правила.

"Вообще-то я хочу сказать хорошее о Google. И для них это будет более авторитетным, если я не буду их сотрудником".

В своем заявлении старший научный сотрудник Google Джефф Дин сказал следующее:

"Мы верны своему обязательству ответственно подходить к ИИ. Мы постоянно учимся замечать возникающие риски, в то же время активно занимаясь новаторством".

В интервью Би-би-си Хинтон добавил, что еще одной причиной, побудившей его оставить свой пост в Google, стал его возраст. "Мне 75, пора уже на пенсию", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/429292
Теги:
информационные технологии
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