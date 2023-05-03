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В Азербайджане тренер по самбо убил ребёнка,сломав ему шею во время занятий

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- Бермет Таалайбекова
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В Азербайджане тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ребёнка. Инцидент произошёл во время тренировки в спортивной школе в городе Сумгаит.

Избиение мальчика попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Халилов, который является бронзовым призёром вторых Евроигр, избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясёт. В итоге семилетний ребёнок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался. При этом на видео попали издевательства и над другими детьми.

Как сообщает Caliber.Az, против тренера было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего по неосторожности". Халилов был задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник:life.ru


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URL: https://www.vb.kg/429294
Теги:
Азербайджан, дети
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