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Названы победители конкурса на лучшее сочинение про Гейдара Алиева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке в школе-гимназии №20 имени Гейдара Алиева прошла церемония награждения 4-х победителей в конкурсе среди школьников 10-х классов на лучшее сочинение на тему "Что я знаю о Гейдаре Алиеве и об Азербайджане?". Мероприятие, напомним, приурочено к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конкурс организован посольством Азербайджана в Кыргызстане.

Победителям были вручены ценные подарки и сочинение, занявшее первое место, будет храниться в музее школы.

До награждения Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов подробно остановился над каждый сочинением и информировал присутствующих о недостатках и преимуществах каждого сочинения и обьявил причину выбора победителя.

Он поблагодарил всех школьников, которые, по его словам, приняли активное участие в конкурсе.

"Я уверен, что проведение подобных конкурсов даст толчок развитию двухсторонних наших отношений. И даст возможность всем школьникам узнать больше о личности Гейдара Алиева. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить руководство Кыргызстана и лично президента КР, господина Садыра Жапарова за то внимание, которое оказывается в Кыргызстане личности Гейдара Алиева", - сказал посол Латиф Гандилов.

В конце победитель для всех прочитал свое сочинение. Все почти согласились с решением Посольства Азербайджана.

Победителями стали:

I место – Сатыбалдиев Даниель ученик 10 "Г "класса

II место – Джакшылыкова Айя ученица 10 "Г "класса

III место – Субанбаев Алинур ученик 10 "Б" класа

III место – Чолпонов Бекзат ученик 10 "Б" класа


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URL: https://www.vb.kg/429300
Теги:
Азербайджан, конкурс, посольство, школа, Бишкек, Кыргызстан
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