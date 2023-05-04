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Собянин запретил запускать беспилотники в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с сегодняшнего дня, 3 мая, в городе введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составят БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, сообщает Коммерсантъ.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов",- написал мэр города в Telegram. Он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА влечет за собой административную и уголовную ответственность. По каким статьям, он не уточнил.

В феврале в Подмосковье рядом с газовой компрессорной станцией упал беспилотник. Взрыва и пострадавших не было. БПЛА оказался иностранного производства, его точную принадлежность не выяснили. В апреле в Подмосковье был обнаружен упавший дрон со взрывчаткой. Telegram-канал Shot утверждал, что это был дрон UJ-22 Airborn "украинского производства".


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URL: https://www.vb.kg/429302
Теги:
нападение, Москва
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