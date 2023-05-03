Тюркоязычные народы: Агрессивный сепаратизм или разумная гармония

На Азиатском континенте тюркоязычные народы занимают гигантские территории и имеют существенное экономическое и политическое влияние на современную геополитическую картину. Около 70 процентов тюркоязычных народов имеют свою суверенную государственность, а более 30 процентов оказались на территории других государств в виде автономных республик, областей и просто регионов компактного проживания.

Сегодня в мире, по различным данным, тюркские народы насчитывают приблизительно 200 млн человек.

Расселение:

Турция - 77 млн.

Узбекистан - 31 млн.

Иран - 23-30 млн.

Казахстан - 14,5 млн.

Китай - 13,5 млн

Россия - 11 млн.

Азербайджан - более 8 млн.

Кыргызстан - 6 млн.

Туркменистан - 5 млн.

Германия - 5 млн.

Кавказ - 2 млн.

Европейский союз - 3 млн.

Таджикистан - 1-2 млн.

США - 3млн.

Ирак - 2-3 млн.

Австралия - 60 тыс.

Великобритания - 50 тыс.

Украина и Белоруссия - 350 тыс. (крымские татары, польско-литовские татары)

Молдавия - 147 500 (гагаузы)

Монголия - 100 тыс.

Грузия - более 233 тыс.

Канада - 20 тыс.

Латинская Америка - 8 тыс.

Япония - 1 тыс.

Остальные регионы мира - 1,4 млн

С развитием современных технологий интернета пассионариям тюркских народов, вне зависимости от знаний в области философии, логики, законов формирования общественного сознания, стало во сто крат легче сеять своё субъективное сознание на благодатную почву соцсетей. При чём, по Гумилеву, ради достижения своих иллюзорных целей они не пощадят ни себя, ни близких, ни своих последователей, ни тот народ, ради которого они готовы к "самопожертвованию". В итоге в некоторых странах естественно складывается напряженная ситуация, которая тормозит мирное, гармоничное проживание и развитие тюркских народов в странах с другой этнокультурной идентичностью.

Члены нашего Конгресса из числа тюрков, граждан КНР рассказывая о ситуации в Синьзянь-Уйгурском автономном районе, говорят, что там в последнее время все спокойно. Компартия ведёт разумную интернациональную политику, которая подразумевает развитие всех этносов, проживающих в КНР. Естественно никакой сепаратизм в Китае не пройдёт, учитывая силу и мощь государственной машины. Старания некоторых буйных голов о создании суверенного отдельного государства приносит только страдания им и их последователям. Подавляющее большинство уйгуров, казахов, кыргызов ищут и находят разумную синергию проживания вместе со всеми, в великом и процветающем государстве. Всё, кто трудиться, легко могут самореализоваться к какой нации они бы не принадлежали.

Поэтому средневековые поиски счастья народа в суверенности и создания отдельного государства в Китае бесполезны и более того весьма иллюзорны и, мягко говоря, проблематичны.

На таком фоне объективная реальность рождает в обществе защитную реакцию, как инстинкт самосохранения - это пассионарии-реалисты, которые предлагают обществу политический рационализм.

В настоящее время неотюрки привержены лозунгу: "Тюрки -- посланники и мира и гармонии, в какой бы стране они не жили".

Автор: Эдил Марлис уулу, президент международного обьединенения "Конгресс тюркских народов"