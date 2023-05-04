В Ростове найдены и похоронены останки 60 бойцов 98-й ОСБР из Средней Азии

В Ростовской области, 3 мая 2023 года, со всеми воинскими и духовными почестями перезахоронили 60 красноармейцев 98-ой отдельной стрелковой бригады (ОСБР), сформированной из призывников Средней Азии, и, в частности, из Киргизской ССР.

Поисковики, обнаружившие этой весной останки советских солдат, считают, что они погибли в 1943 году во время обороны Манычских рубежей при освобождении Ростовской области. Именно у села "Новый Маныч" были наиболее упорные бои - фашистов оттеснили именно бойцы 98-ой ОСБР.

Напомним, представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" в конце прошлого года рассказали о беспримерном 350-ти километровом марше из Элисты до Маныча 98-й ОСБР для того, чтобы успеть занять свой рубеж и не пропустить танки Манштейна. "Солдаты так спешили, что умирали от сердечной недостаточности, обморожений, но шли. И потом стояли на Маныче насмерть! Потери были большие", - пишет один из участников тех событий. А уже 27 января 2023 года во всех частях Министерства обороны Кыргызстана состоялся марш-бросок, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве и подвигу 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад. На старт тогда вышли и представители всех ветеранских, военно-патриотических движений, и просто люди разных профессий и возрастов.

Тогда же была озвучена информация о том, что поисковиками ранее найдена одна из силостных ям, в которой после боев были сложены трупы погибших. И вот теперь такая находка - 60 бойцов обнаружили поисковики отряда "Поиск", но к сожалению, многие останки без документов, не обнаружено никаких предметов для идентификации вроде медальонов. И если в начале в СМИ писали о том, что найденное захоронение относится к лету 1942 года, то позже уже четко написали, что в заброшенной могиле захоронены воины 98-ой ОСБР, которая сражалась за Маныч зимой 1943 года.

"Я сам находил несколько обрывков полуистлевших газет на кыргызском или казахском языке", - комментирует находку руководитель поискового отряда "Поиск" Дмитрий Санин.

"Все меньше остается живых свидетелей тех событий либо их потомков, которые могли бы показать, где находились захоронения, куда сносили трупы. И сложность в том, что захоронение без наличия гильз либо оружия, то найти его в степи практически невозможно. Ни чуп, ни миноискатель не возьмет. Это могила тоже было все заросшая и заброшенная, никаких меток", - добавил руководитель поискового движения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

В перезахоронении бойцов 98-й ОСБР приняли участие и кыргызстанцы, проживающие в Ростовской области. Руководитель Ростовской кыргызской национально-культурной автономии "Кыргызстан-Дон" Курманбек Карыбекович Абдылдаев поделился с vb.kg своими впечатлениями.

"Перезахоронение найденных останков воинов проводили на площадке братского захоронения в Новом Маныче. На плитах указаны 486 имен. В глаза сразу бросается, что очень много родных азиатских восточных имен и фамилий. И теперь добавилось еще 64 безымянных, и все они из 98-ой отдельной стрелковой бригады. А по спискам, как я посмотрел в Книге Памяти, многие из Ошской области и других областей Кыргызстана. Мы сфотографировали плиты с именами, чтобы родственники могли увидеть. Может кто-то откликнется, все вместе на Ростовской земле и прочитаем молитву.

Сама церемония и вся обстановка были очень торжественными, со всеми почестями, все как полагается. Найденные поисковиками останки были уложены в гробы, и накрыты российскими флагами. Много взрослых и детей присутствовали на церемонии. Слова прощания произнес военком Сальского района Андрей Владимирович Герусов.

Большая благодарность российским поисковикам, которые непосредственно поднимали 60-х солдат, и занимались перезахоронением. Это большая работа. Также и нашим кыргызским поисковикам спасибо за то, что проинформировали людей. Было даже предложено побратать школы Сальского района и тех республик, из которых большинство погибших прибыли. По Книге Памяти выходит, что это призывники Ошской области, впрочем, может я ошибаюсь. Поисковики говорят, что нужна общая сверка фамилий.

К нам подходили местные жители, приветствовали, спрашивали, кто мы и откуда. Мы рассказывали что из Кыргызстана. А еще мы рассказывали, что русские фамилии на плитах - они тоже наши, уроженцы нашей многонациональной страны.

После захоронения мы побывали в местном краеведческом музее, куда нас пригласила краевед Татьяна Лоза. Она показала печатную версию Книги Памяти, и там много написано о 98-ой и 99 отдельных стрелковых бригадах", - рассказал Курманбек Абдылдаев.

Отдельно стоит отметить, что сейчас важно, чтобы родственники погибших и пропавших без вести обратили внимание на имена и фамилии на плитах и на списки в электронной Книге Памяти. Поисковикам важно разобраться в документах и для этого важна совместная сверка данных по Кыргызстану и Ростовской области.

И речь идет не только по 98-й и 99-й ОСБР, но и по другим частям, так как, по данным Поискового движения Кыргызстана, погибших в Ростовской области из Киргизской ССР очень много.

Если кто-то познает имя своего родственника или односельчанина на плитах или в Книге Памяти, просьба сообщитьь об этом по телефону 0555-923-603 (ватсап и телеграмм", на либо написать на электронный адрес: ptahasvet@mail.ru - Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" - Светлане Лаптевой.

Как это было?

Найти захоронение помогли местные жители, которые рассказали об ожесточенных боях на Манычских рубежах. Поисковики решили проверить свидетельства очевидцев. На метровой глубине они наткнулись на многочисленные останки. В течение нескольких дней, несмотря на непогоду, осторожно извлекли из земли всех погибших героев.

Установить их принадлежность к советской армии помогло обмундирование, при этом, как ранее говорилось, к сожалению, ни документов, ни жетонов, которые всегда носили с собой солдаты для опознания, не было обнаружено.

Есть предположение, что в военное лихолетье, когда шли ожесточенные бои, солдат быстро захоронили, а жетоны передали сотрудникам военкомата для извещения родных. Предположительно бойцы погибли в период с 13 по 18 января 1943 года, когда за оккупированное немцами село шли сражения. Именно у Нового Маныча были наиболее упорные бои - фашистов оттесняли бойцы 98-ой стрелковой дивизии. В течение короткого времени населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки. От села практически ничего не осталось, были взорваны переправы, заминированы берега у реки.

В честь героев в парковой зоне еще в прошлом столетии установили мемориал. Здесь похоронены 489 человек, теперь добавятся еще 60, пусть и безымянных...