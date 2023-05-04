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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $300 млн

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В новый пакет помощи вошли боеприпасы для систем HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также ракеты Hydra-70, которые запускаются с самолетов, пишет Голос Америки.

В среду Пентагон объявил о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это 37-я поставка вооружений из запасов Минобороны США Украине с августа 2021 года.

В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а и другое оружие на сумму до 300 миллионов долларов.

США впервые отправляют ракеты Hydra-70, которые запускаются с самолетов и могут быть использованы для воздушной поддержки наступающих сухопутных сил Украины. Помимо ракет Hydra, США предоставляют гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, минометные снаряды, противотанковые средства, стрелковое оружие и боеприпасы, тягачи и прицепы для транспортировки тяжелой техники, запчасти.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров, защищающих себя от агрессивной войны России, – говорится в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом в среду. – Этот последний пакет поможет Украине продолжать мужественно защищать себя перед лицом жестокой, неспровоцированной и неоправданной войны России. Россия может прекратить свою войну уже сегодня. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной до тех пор, пока это потребуется".


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URL: https://www.vb.kg/429313
Теги:
США, Украина, Помощь
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