Павильон Кыргызстана вновь удивил участников международной выставки

Кыргызская Республика сегодня завершает участие в большой международной туристической выставке ATM 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, это одно из крупнейших событий в туристическом бизнесе, где профессионалы обсуждают последние тренды в сфере туризма, привлекают новых клиентов и находят партнеров.

От Кыргызстана на выставку отправились восемь туроператоров. Их основная цель – рассказать о туристических возможностях нашей страны и увеличить поток туристов из арабских стран. "Мы создали национальный павильон - уникальную площадку, где они смогут выгодно представить свои турпродукты и заключить договоры с зарубежными турфирмами. Участие в выставке поможет отечественным туроператорам увеличить поток туристов в нашу страну и отчисления в бюджет в виде налогов. А для нас это хороший шанс повысить узнаваемость страны на международной арене и привлечь прямые инвестиции в туристическую отрасль", – рассказал вице-президент Фонда поддержки развития туризма Кайрат Итибаев.

Кульминацией выставки стала презентация туристического потенциала Кыргызской Республики. На нее пришло более 110 гостей. Чрезвычайный и полномочный посол КР в ОАЭ Абдилатиф Жумабаев приветствовал их на арабском и английском языках. Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на безупречном английском рассказала о туристическом потенциале нашей страны. Кайрат Итибаев сделал акцент на инвестиционных проектах, которые могут быть интересны зарубежным инвесторам.

"Мы постарались собрать максимальную аудиторию и рассказать, почему стоит поехать именно в Кыргызскую Республику. Гости очень довольны. Наш коллега из Польши Марек Трачик, например, признался, что это самая лучшая презентация, которую он видел за все время выставки", – отметил Кайрат Итибаев.

За четыре дня работы выставки Национальный павильон Кыргызской Республики посетили тысячи гостей. Иностранную публику привлекал его уникальный дизайн, сочетающий в себе национальную символику и горы. Немалый интерес вызвали девушки в национальных платьях, угощающие гостей боорсоками и курутом, и три великана, с которыми можно было сфотографироваться на память.