Партия "Ар-Намыс" пока официально не заявляла о поддержке кого-либо из кандидатов в президенты Кыргызстана. Об этом в комментарии VB.KG сообщил Феликс Кулов, комментируя публикацию о возможном объединении политических сил на предстоящих президентских выборах.

В частности, он подчеркнул, что Омурбек Суваналиев, заявивший о поддержке кандидатуры Исхака Масалиева, не имеет отношения к партии "Ар-Намыс" и не может выступать от ее имени.

"Омурбек Суваналиев никакого отношения к партии "Ар-Намыс" не имеет и не может выражать позицию партии", - отметил Кулов.

По его словам, на сегодняшний день партия официально не поддержала ни одного из кандидатов, поскольку предвыборная кампания еще не началась.

"В настоящее время партия "Ар-Намыс" еще ни одну кандидатуру официально не поддерживает, потому что еще не началась предвыборная кампания. Поэтому все эти домыслы преждевременны и просто высосаны из пальца", - подчеркнул он.

Кулов также сообщил, что о том, кого из кандидатов в президенты поддержит партия, будет объявлено позднее.

"Об этом будет сказано позже, когда начнется предвыборная кампания и будет официально разрешено высказывать свою позицию", - пояснил он.