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МЧС: В Ат-Башинском районе временно введен режим ЧС

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- Назгуль Абдыразакова
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В долине Арпа Ат-Башинского района с 2 мая резко изменилась погода, выпал густой снег, на пастбище осталось 5 семей со скотом ( 867 коров и 1400 овец). Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, в настоящий момент у пастухов достаточно еды, но они обратились за помощью из-за нехватки корма для животных.

Была организована оперативная группа, она доставила в район 680 тюков травы. В настоящее время дорога открыта.

Для оказания оперативной помощи и урегулировании ситуации на участках долины Ак-Бейит, Беш-Сары, Ичке, Кемесия, с 3 мая в районе временно введен режим чрезвычайной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/429318
Теги:
МЧС, Нарынская область
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