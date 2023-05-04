Бишкекская мэрия поделилась списком мероприятий ко Дню Победы

Столичный муниципалитет поделился списком мероприятиями ко Дню Победы.

9 мая в 10:00 часов на площади Победы пройдёт митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая в 10:00 часов от Южных ворот стартует акция "Бессмертный полк- Кыргызстан". Участники марша пройдут по маршруту: Южные ворота - ул. Абдрахманова-Фрунзе-Площадь Победы.

Организаторами акции выступают движение "Бессмертный полк-Кыргызстан", Министерство обороны Кыргызстана и мэрия города Бишкек.

Также во всех районах столицы будут организованы мероприятия.

Ленинский район:

7 мая в 10:30 часов на Аллее Героев будет проведены церемония передачи "Огня памяти" общественным, молодёжным, ветеранским организациям Кыргызстана и митинг-реквием.

8 мая в 10:00 часов состоится митинг-реквием у памятника погибшим воинам и возложение венков на Аллее Героев, которая находится на бульваре Молодой Гвардии.

9 мая глава района посетит ветеранов на дому.

Октябрьский район:

9 мая в 18:00 часов в парке "Ынтымак-2" для горожан будет подготовлен концерт "Песни Победы".

Первомайский район:

С 1 по 5 мая 2023 года на базе спортивного комплекса ШГ №29 проходит ежегодный спортивный турнир "Кубок Победы", посвященный празднованию годовщины Дня Победы. Участники турнира – ветераны ВОВ и дети войны, сборные команды Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

8 мая в 10:00 часов на Братском кладбище пройдёт митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая в 12:00 часов состоится праздничный концерт ОО центр "Гармония" на площадке перед Ассамблеей народа Кыргызстана.

Свердловский район:

4 мая в 13:00 часов пройдёт мероприятие с возложением цветов к памятнику ВОВ в парке жилого массива "Красный Строитель".