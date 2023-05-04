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В Кыргызстане запустили сервис генерации пресс-релизов на базе ИИ

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- Назгуль Абдыразакова
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Международное PR-агентство ITCOMMS запустило сервис по генерации пресс-релизов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба данного агентства.

По ее данным, сервис предлагает уникальный подход: пользователи заполняют специальную форму на сайте, после чего получают три варианта пресс-релиза на свою электронную почту за считанные минуты. Такой подход позволяет сократить время, затрачиваемое на написание материала, с 1-2 дней до нескольких минут, а также избавиться от необходимости привлекать копирайтера и литредактора.

Особенности сервиса:

- Учитывает целевую аудиторию материала и тип СМИ для размещения;

- Число пресс-релизов неограниченно;

- Гарантирует конфиденциальность. Информация, передаваемая в генератор, не сохраняется;

- Использование полностью бесплатно.

Сервис работает на базе ChatGPT. Официальный запуск запланирован на 4 мая 2023 года.

"Наш сервис помогает специалистам по коммуникациям сэкономить время и деньги. Не важно в какой компании и в какой сфере работает менеджер, сервис подстроится и быстро даст нужный результат. Уверен, журналисты также оценят его по достоинству - ведь они получат от компании качественный пресс-релиз, который содержит максимум информации, без воды", - говорит Александр Лихтман, основатель PR-агентства для IT-компаний ITCOMMS.


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URL: https://www.vb.kg/429320
Теги:
СМИ, Кыргызстан, журналисты, Искусственный интеллект
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