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Подписан меморандум по улучшению обучения IT специалистов в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе Кыргызстанского форума по информационным технологиям (КИТ) Министерство цифрового развития, Министерство образования и науки и Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По ее данным, ммеморандум нацелен на укрепление потенциала преподавательского состава учебных заведений Кыргызстана и усовершенствование учебных программ, методик и материалов, используемых для преподавания программных дисциплин, связанных с современными информационными технологиями и цифровизацией.

В рамках Меморандума стороны договорились о совместной разработке и совершенствовании учебных программ, курсов, тренингов и других обучающих мероприятий для учителей, преподавателей и персонала учебных заведений, а также для обучающихся. Кроме того, стороны будут обмениваться информацией и мнениями по актуальным проблемам образования в сфере информационных технологий и организовывать мероприятия по повышению знаний и квалификации преподавателей.


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URL: https://www.vb.kg/429322
Теги:
вуз, информационные технологии, Кыргызстан
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