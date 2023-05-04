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В Бишкеке состоится социальный театр прирученный к 30-летию Конституции КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоится социальный театр прирученный к 30-летию Конституции Кыргызской Республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие состоится 5 мая в 13.00 на центральной столичной площади у памятника Курманжан Датки.

Для зрителей будут показано интерактивное театральное представление под названием "Я - гражданин", на котором будут присутствовать волонтёры, юристы, адвокаты и артисты.

"Это будет прекрасная возможность вовлечься в активную жизнь нашего общества и продвигать свои права, которые прописаны в нашем Основном законе. Мы ждём вас, чтобы вместе создать яркое и позитивное событие, которое останется в наших сердцах на долгие годы, - говорится в сообщении оргкомитета.


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URL: https://www.vb.kg/429324
Теги:
Конституция, театр, Бишкек, Кыргызстан
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