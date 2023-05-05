Насильник и жертва изнасилования ничего не помнят

Бишкекский городской суд в качестве апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело об изнасиловании. Первомайский районный суд признал Р. виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. Но заменил наказание пробационным надзором.

Не согласные с этим приговором потерпевшая и прокурор обжаловали его в городском суде. В апелляционной жалобе указав, что пробация по закону назначается, если против нее не возражает потерпевшая сторона, а в данном случае согласия потерпевшей даже не спросили. Кроме того, Р. уже имеет судимость и, выходит, не сделал для себя должных выводов и снова пошел на преступление.

Адвокат осужденного, в свою очередь, просил отменить обвинительный приговор, потому что потерпевшая сама точно не помнит, где и кто именно ее насиловал.

Дело было на свадьбе. Жених, невеста и гости гуляли сначала в одном клубе, потом в другом. К ночи все были изрядно навеселе. В том числе и двое свидетелей – жениха и невесты. Под утро друг (свидетель) жениха вызвался отвезти подружку (свидетельницу невесты) домой на своей машине…

Из показаний обвиняемого:

- По дороге мы обнимались, целовались, была какая-то страсть. Каким образом произошел половой контакт, не помню, поскольку был пьяный. Понял, что не могу управлять машиной, и позвонил братишке, чтобы отвез нас домой. Брат приехал с другом. Она сначала не могла сказать свой адрес…

Из показаний потерпевшей:

- В какой-то момент у меня начала теряться память. Помню моментами, как мы сидели за столом, там были только девочки, а у парней были открыты багажники, там наливали и пили… Проснулась в машине. Не помню, кто меня туда положил, не помню, как меня раздевали… Засыпала и опять просыпалась. Но потом увидела лицо Р., нас познакомили на свадьбе. Он дышал мне в ухо, а когда я начинала плакать, он вытирал мои слезы…

Сам Р. вину признал в обоих судах. Раз, мол, она так говорит – значит, так все и было. Хоть он и решительно ничего не помнит.

Городской суд Бишкека предыдущий приговор оставил в силе.